Bei der zweiten Ehrenamtsmesse des Stadtbezirks präsentieren sich 17 Organisationen

Die Feuerwehr Aubing hofft, bei der Ehrenamtsmesse neue Mitstreiter zu finden © FFW Aubing

Zum zweiten Mal findet die Aubinger Ehrenamtsmesse heuer statt und erstmals ist die hiesige Freiwillige Feuerwehr dabei. Sie suchen dringend Mitglieder.

Aubing ‒ Zum zweiten Mal findet am Samstag, 13. Mai, die Aubinger Ehrenamtsmesse statt. Im Gemeindesaal der Adventskirche, Limesstraße 85, präsentieren sich von 10 bis 14 Uhr 17 Organisationen und Vereine aus dem Stadtbezirk. Ihr Ziel: freiwillige Helfer gewinnen.

Die Premiere 2022 sei erfolgreich gewesen, sagt Mitorganisatorin Dagmar Mosch. „Die Ausstellenden waren sehr angetan, aber es braucht Zeit und einen langen Atem, um die Menschen zu erreichen.“ Ein Vorteil der dezentralen Messe sei, dass sich die Besucher über Tätigkeiten im Stadtbezirk informieren könnten. Denn Ehrenamtliche würden sich vor allem in ihrem direkten Umfeld engagieren.



Aubinger Ehrenamtsmesse: Freiwillige Feuerwehr erstmals dabei

Erstmals dabei ist die Freiwillige Feuerwehr Aubing. „Insbesondere während Corona war es schwierig, Mitglieder bei Veranstaltungen anzuwerben“, sagt Sprecher Christian Ringmayr. Die Feuerwehr sucht Verstärkung für ihre Jugend (zwölf bis 16 Jahre), ihre aktive Mannschaft und den Förderverein. Bei den Einsätzen sei Flexibilität nötig, die viele allerdings aufgrund der beruflichen oder familiären Verpflichtungen nicht mehr hätten. „Auch Jugendliche scheinen aufgrund veränderter Belastungen weniger Interesse oder Zeit zu haben, sich bei der Feuerwehr ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Ringmayr. Die Mitgliedergewinnung werde dadurch immer schwieriger. Umso wichtiger seien daher Werbemöglichkeiten wie die Ehrenamtsmesse.

Auch die Leiterin des Ubo 9, Charlotte Coosemans, freut sich darauf: „Wir suchen Menschen, die uns helfen wollen, unser Programm umzusetzen oder eigene Ideen zu realisieren“, sagt sie. Dadurch soll das Angebot des Aubinger Kulturzentrums vielfältiger werden.

Das SOS Kinderdorf sucht für sein Familienzentrum am Hörweg Ehrenamtliche, die beim Mitbring-Frühstück am Freitagvormittag helfen, mit den Kindern basteln oder Pflanzen pflegen. „Auch im Rahmen der Flüchtlingsarbeit zur Integration von Flüchtlingsfamilien in der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft Freiham sowie beim Paten-Projekt Sprungbrett ins Berufsleben, das mit der Mittelschule Wiesentfelser Straße initiiert wurde, gibt es die Möglichkeit sich freiwillig zu engagieren“, teilt die Organisation mit. Das Kindertageszentrum sucht zudem Hausaufgabenhelfer.

Das Programm Um 10 Uhr eröffnet die Messe. Ab 11 und ab 13 Uhr finden jeweils Workshops statt, bei denen die Besucher Wissenswerte über ehrenamtliches Engagement erfahren. Dazwischen präsentieren sich die Aussteller an Infoständen. Ende ist um 14 Uhr.

