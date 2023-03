Ärztemangel in Aubing: Referat plant Förderprogramm

BA Aubing findet, dass es zu wenig Kinder- und Hausärzte im Bezirk gibt – Riemer Lösung gefordert

Weil Haus- und Kinderärzte in München ungleich verteilt sind, wünscht sich der Aubinger BA für Freiham ein Versorgungsmodell, das nun in Riem eingeführt wird. © Symbolfoto: dpa/Peter Gercke

Immer mehr Leute wohnen in Aubing, was dafür sorgt, dass zu wenig Ärzte im Viertel vorhanden sind. Ein Notstand, den der BA bekämpfen will. Was das Gremium vorschlägt:

Aubing ‒ Haus- und Kinderarztpraxen sind in München nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt. In einigen Vierteln passiert es immer wieder, dass Patienten keine Termine bekommen. „Das Problem betrifft auch unseren Stadtbezirk“, sagte Robert Brenner (SPD) in der jüngsten BA-Sitzung in Aubing. Aufgrund der Zunahme der Einwohnerzahlen allein durch den neuen Stadtteil Freiham sei eine Verschärfung der Situation zu erwarten.

Ärztemangel in Aubing: Gleichmäßigere Verteilung nötig

Seine Partei forderte deshalb per Antrag: Das Gesundheitsreferat möge prüfen, ob ein Versorgungsmodell, das kürzlich für die Messestadt Riem entwickelt wurde, auch für den 22. Stadtbezirk infrage käme. Die Praxisräume werden dabei von Medicenter, einer Tochtergesellschaft der München Klinik, betrieben. Dort praktizierende Haus- und Kinderärzte sind nicht mehr selbstständig, sondern deren Angestellte.



Für die Sicherstellung eines ausreichenden Angebots mit Arztpraxen zur ambulanten medizinischen Versorgung ist die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) zuständig. Diese stellte erneut fest, dass München überversorgt ist. Das trifft statistisch gesehen auch zu, liegt aber daran, dass die Stadt insgesamt bewertet wird – nicht nach einzelnen Bezirken. In einigen Vierteln fehlen insbesondere Haus- und Kinderärzte.

„Es kann nicht sein, dass die Kassenärztliche Vereinigung zwar die Anzahl von niedergelassenen Ärzten reglementiert, dann aber nicht mehr ansprechbar ist, wenn ganze Stadtteile unzureichend versorgt werden“, sagte BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU).



Ärztemangel in Aubing: Referat plant Förderprogramm

Die Stadt bemüht sich um eine gleichmäßigere Verteilung der Arztpraxen. Etwa hat der Stadtrat beschlossen, neben dem bestehenden Gesundheitstreff Hasenbergl vier weitere Standorte in Riem, Moosach, Neuperlach und Freiham einzurichten.

Im 22. Bezirk wird das Angebot im derzeit entstehenden Quartierszentrum untergebracht und laut eines Sprechers des Gesundheitsreferats voraussichtlich im vierten Quartal eingerichtet. „Das ist aber nur ein Baustein auf dem richtigen Weg“, mahnte Kriesel. „Wir müssen das Problem an der Wurzel packen.“

Das Gesundheitsreferat überlege des Weiteren, Ärzten einen monetären Anreiz zu bieten, um ihren Sitz in Stadtbezirke zu verlegen, die einen Mangel aufweisen: „Ziel eines städtischen Förderprogramms wäre es, Arztpraxen in schlechter versorgten Gebieten finanziell zu fördern, um die Attraktivität der Standorte zu steigern“, erklärt der Sprecher auf Hallo-Anfrage.

Gabriele Uelses

