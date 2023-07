Neue Wirte auf dem Aubinger Herbstfest: Worauf sie Wert legen & wie das Programm heuer aussieht

Teilen

Beim Aubinger Herbstfest auf der Belandwiese gibt es in diesem Jahr zwei neue Wirte. Welche Ideen sie mitbringen und wie das Programm heuer aussieht.

Aubing ‒ Bald herrscht wieder Ausnahmezustand in Aubing: Von Donnerstag, 31. August, bis Montag, 4. September, wird auf der Belandwiese das traditionelle Herbstfest gefeiert ‒ heuer ganz im Zeichen der 150-jährigen Schützengesellschaft Aubing. Das Fest für Jung und Alt (s. Kasten) dauert diesmal einen Tag länger. Zudem gibt es mit Christoph Otto und Michael Lautenbacher zwei neue Wirte.

Beide betreiben auch das Festzelt auf der Pasinger Vorwiesn und freuen sich, mit neuen Ideen „einen Beitrag zu leisten, dem allgemeinen Festzeltsterben entgegenzuwirken“, so Christoph Otto, bei den beiden Gastronomen für die Küche zuständig. „Wir krempeln ein bisschen um und wollen die Feste ethisch vertretbar gestalten. So stehen auf der Speisekarte heuer neben den Klassikern der Bayerischen Küche auch vegetarische und vegane Speisen.“

Die Gäste der Bierprobe, zu der der Freiflächenverein als Veranstalter jetzt eingeladen hatte, durften gleich probieren. Und Norbert Brüggen, Augustiner Gebietsleiter, hatte ein 50-Liter-Bierfass mitgebracht, das der Schirmherr des Festes ‒ zum 31. Mal Ex-Staatsminister Otmar Bernhard ‒ souverän anzapfte.

Herbstfest: Programm-Schmankerl

Los geht‘s am Donnerstag, 31. August, um 17.30 Uhr mit einem Standkonzert am Kriegerdenkmal, Alto-/Ecke Bergsonstraße, und Umzug zur Belandwiese. Am Freitag, 1. September, findet ab 12 Uhr ein Markt ‒ neu mit Flohmarkt ‒ im Zelt statt, ab 19 Uhr spielt die Band „Sauwuid“ bei der Party der Schützen.

Am Sonntag, 3. September, ist Vereinstag mit großem Festumzug ab 14.30 Uhr durch Aubing;

alle Infos: www.aubinger-herbstfest.de.