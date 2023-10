Aubinger Viertelgremium fordert Umrüstung der Tütenspender – welche Alternativen es gibt

Von: Andreas Schwarzbauer

Marion Bergmann möchte die roten Hundekottüten im Spender durch eine umweltfreundliche Variante ersetzen. © Andreas Schwarzbauer

Der BA Aubing wünscht sich umweltfreundliche Gassibeutel, um die Verschmutzung durch Plastik weiter zu verringern. Welche Alternativen vorgeschlagen werden:

Aubing ‒ Umweltfreundliche Hundekotbeutel in den öffentlichen Beutelspendern wünscht sich der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied. „Leider schmeißen Hundebesitzer ihren Dreck oft nicht in die dafür vorgesehenen Mülleimer, sondern ins Gebüsch. Es ist ein Problem, wenn die Tütchen, die aus einem Mix aus Erdöl und Plastik bestehen, in der Natur landen. Sie zersetzen sich nur sehr langsam und belasten die Umwelt über viele Jahre“, sagt Initiatorin Marion Bergmann (CSU). Zudem gelange dadurch Mikroplastik in den Boden. Beutel, die im Abfallbehälter landen, seien wiederum nicht recycelbar und würden verbrannt.

Allein im Münchner Westen seien laut Bergmann etwa 7000 Hunde gemeldet. „Wenn die Besitzer dreimal am Tag mit ihrem Tier Gassi gehen und dann jeweils einen Hundekotbeutel verwenden, mach das im Jahr rund 7,64 Millionen Tüten“, hat sie errechnet. Die Umweltbelastung sei somit enorm.



Umweltschonende Gassibeutel: Pilotprojekt vor der Tür?

Es gebe aber Alternativen, die beispielsweise aus Zuckerrohr bestehen und kein Mikroplastik enthalten. „Sie zersetzen sich innerhalb von wenigen Wochen“, sagt Bergmann. Zudem könnten sie recycelt und wiederverwertet werden. Sie hätten ähnliche Eigenschaften wie konventionelle Beutel. Zwar seien sie minimal teurer, aber der Preisunterschied betrage bei 1000 Tüten nur 30 Cent. Die meisten umliegenden Gemeinden hätten bereits umgestellt.



Bergmann schlägt daher vor, im Stadtbezirk ein Pilotprojekt zu starten. Der BA stimmte ihrem Vorstoß einstimmig zu. Karin Binsteiner (Grüne) verwies aber darauf, dass eigentlich die Hundehalter das Problem seien, die ihrem Müll in die Natur werfen. Das Baureferat prüft den Antrag derzeit.

