Freudensprünge dank Kinder- und Jugendfonds: Schüler bekommen neues Schulsport-Equipment

Durch die Hilfe des Kinder- und Jugendfonds „Lasst uns mal ran“ bekam eine Aubinger Grundschule eine neue Turnmatte. Wie Kinder am Projekt teilnehmen können:

Aubing ‒ Die Grundschule an der Gotzmannstraße in Aubing hat eine neue Attraktion: Die Kinder können seit Kurzem im Sportunterricht eine Airtrack – also eine mit Luft gefüllte Matte – zum Bodenturnen nutzen. Dafür haben Laila (9), Marlene (10) und Alina (10) gesorgt. Die drei Mädels haben sie erfolgreich beim Kinder- und Jugendfonds „Lasst uns mal ran“ beantragt.

Sie haben die Airtrack-Matte bei ihrem Turnverein kennengelernt und waren begeistert: „Wenn man springen will, federt es, sodass man darauf besser Übungen machen kann“, erklärt Alina. Außerdem sei sie nicht so hart wie die dünnen, blauen Matten, die zur Grundausstattung jeder Schulturnhalle gehören. So können die Turner darauf unbesorgt einen Überschlag oder ein Rad probieren. „Sie ist auch wetterfest“, ergänzt Marlene. Der Auf- und Abbau gehe schnell und unkompliziert. Wegen dieser Vorteile beantragten sie die Matte für ihre Schule.



+++Jugendliche konnten sich sogar schon eine eigene Chill-out-Lounge bauen mit Unterstützung des Projektes+++

„Lasst uns mal ran“: Kinder- und Jugendfonds fördert Wünsche und Projekte

Sie kamen in die engere Wahl und präsentierten ihre Idee vor einer Kinder- und Jugendjury. Diese konnten sie überzeugen. Die drei Mädchen suchten sich Modell sowie Farbe aus, bestellten die knapp 500 Euro teure Matte und testeten sie erfolgreich bei einem Probenachmittag in der Schule. Nun kann sie im Sportunterricht zum Einsatz kommen. „Es hat uns überrascht, dass es wirklich geklappt hat“, sagt Alina.

+++Grundschüler in der Lochhausener Straße bastelten Warnschilder für Autofahrer+++

Die drei überlegen nun, womit sie noch einmal bei „Lasst uns mal ran“ mitmachen könnten, denn: „Es hat viel Spaß gemacht“, meint Laila. Außerdem können die Viertklässlerinnen gar nicht mehr so lange von ihrem Projekt profitieren, denn im September wechseln sie auf eine weiterführende Schule.



Doch die Airtrack-Matte war nicht das einzige Vorhaben, das Kinder und Jugendliche mithilfe von „Lasst uns mal ran“ realisieren konnten. Zwölf Anträge bewilligte die Jury 2022. Darunter waren eine mehrsprachige Erzählwerkstatt am Westkreuz, Müllzangen und ein Gokart für die Grundschule an der Gustl-Bayrhammer-Straße.

So funktioniert „Lasst uns mal ran“ Kinder und Jugendliche aus Aubing, Lochhausen und Langwied können sich bis Freitag, 23. Juni, um bis zu 500 Euro für ein Projekt bewerben. Auf www.lasstunsmalran.de müssen sie dafür einen Antrag stellen. Eine Kinder- und Jugendjury entscheidet am Donnerstag, 6. Juli, was umgesetzt wird. Die Antragssteller sollen ihr Projekt selbst realisieren, erhalten aber bei Bedarf einen erwachsenen Paten. Der BA stellt jährlich 5000 Euro zur Verfügung.

