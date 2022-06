Musiknacht, Bürgerbühne, Partyraum: Aubinger erarbeiten Kulturprojekte fürs Viertel

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Wie ein Bürgertreff für die Aubinger aussehen könnte, erarbeitete diese Gruppe. © Junggunst

Beim Workshop „Zukunftswerkstatt Kultur“ im Ubo 9 konnten die Aubinger Ideen für Kulturprojekte für ihrem Stadtbezirk erarbeiten. Das kam dabei heraus...

Aubing - Eine Bürgerbühne, eine Musiknacht, ein offener Kunstraum, ein Treff für Vereine und mehr Angebote für Jugendliche – das sind die wichtigsten Ideen der Teilnehmer der „Zukunftswerkstatt Kultur“ im Ubo 9. Mehr als 50 Aubinger waren dem Aufruf des Kulturzentrums gefolgt, Konzepte für kulturelle Veranstaltungen zu entwickeln.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Bürger-Workshop im Ubo 9: Aubinger erarbeiten neue Kulturprojekte fürs Viertel

Eigentlich sei der Workshop nur für 25 Teilnehmer ausgelegt gewesen, aber dennoch habe es gut funktioniert, sagt die Leiterin des Ubo 9, Stefanie Junggunst. „Es ist so viel Energie hineingeflossen und alle haben sieben Stunden ganz intensiv gearbeitet.“ In fünf Gruppen konzipierten die Teilnehmer fünf Projekte, die sie nun selbstständig umsetzen können. „Wir vom Ubo 9 können sie unterstützen, aber wir wollen nichts vorgeben. Das Ziel ist es, dass die Leute ihre Ideen selbst entwickeln“, sagt Junggunst.

Michael Bohlmann, der seit kurzem die offene Bühne im Ubo 9 veranstaltet, möchte mit seinen Mitstreitern eine lange Nacht der Musik im Stadtbezirk ins Leben rufen. Dabei sollen lokale Musiker in verschiedenen Spielstätten auftreten. Ein Shuttle-Bus könnte die Besucher zu den unterschiedlichen Veranstaltungsorten bringen. Vorbild ist für Bohlmann, der in der Borstei wohnt, die Moosacher Musiknacht. Mehrere Jahre hat er dort bei der Organisation geholfen.

Um eine ähnliche Veranstaltung in Aubing auf die Beine zu stellen, sucht er nun Unterstützer, die bei den Geschäften und Restaurants vor Ort anfragen, ob sie mitmachen wollen. Um die Musiker will sich Bohlmann kümmern. „Als Liedermacher habe ich viele Kontakte.“ Heuer werde es zwar nicht mehr klappen, aber er ist zuversichtlich, dass 2023 die erste Aubinger Musiknacht stattfinden könnte. „Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, solche Veranstaltungen zu organisieren und die Leute zu vernetzen“, erklärt Bohlmann. In Moosach sei die Musiknacht inzwischen ein Selbstläufer. „Es wäre schön, hier auch so etwas anzustoßen.“

Kulturprojekte in Aubing: Besseres Angebot für Unter-30-Jährige, Bürgerbühne und Treffpunkt

Angelika Barsekow will das Kulturangebot für Unter-30-Jährige verbessern. „Unser Viertel verjüngt sich gerade stark, aber die Veranstaltungen sind eher auf Ältere ausgerichtet. Vor allem für die Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen gibt es zu wenig“, sagt sie. Der neue Stadtteil Freiham biete eine große Chance. Dort könnten Kneipen, Bars oder Clubs entstehen. Eine weitere Idee ist es, in alten Industriegebäuden als Zwischennutzung Partys zu veranstalten. Auch eine Strandbar am neuen Freihamer See oder ein U30-Wandercafé kann sich ihre Gruppe vorstellen.

Ein weiteres Projekt der Zukunftswerkstatt ist eine Bürgerbühne. „Eine Gruppe entwickelt zusammen ein Theaterstück, das ein örtliches Thema aufgreift, und führt es im Ubo 9 sowie im neuen Kulturzentrum in Freiham auf“, erklärt Junggunst.

Auch einen Bürgertreff mit Gastronomie und Lagerräumen für die Vereine, ein Musikfestival am Lußsee sowie einen offenen Kunstraum für Graffiti-Workshops oder Tanzkurse wünschen sich die Teilnehmer. „Wir müssen jetzt dranbleiben und die nächsten Schritte machen“, sagt Junggunst. Manche Vorschläge ließen sich schnell verwirklichen, für andere sei die Unterstützung der Politik notwendig.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.