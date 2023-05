Bürgerversammlung Aubing-Lochhausen-Langwied: Steigende Einwohnerzahlen als Problem

Aus der Bürgerversammlung für den Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied: Verkehr und Energie im Fokus

Laut Joachim Winands eine gefährliche Ecke: Ihm wurde dort schon häufiger die Vorfahrt genommen. Seiner Meinung nach muss die Beschilderung verbessert werden. © Marie-Julie Hlawica

Auf der Bürgerversammlung für Aubing-Lochhausen-Langwied äußerten Bürger zu allerlei Themen ihren Unmut. Besonders im Fokus lagen Verkehr und Energie.

Aubing ‒ Über 200 Teilnehmer und insgesamt 21 Anträge sowie Anfragen – das war das Fazit der Bürgerversammlung für Aubing-­Lochhausen-Langwied in der Mensa des Bildungscampus Freiham an der Helmut-Schmidt-Allee. „Dabei drehte sich viel um bekannte Themen wie das hohe Verkehrsaufkommen im Neubauviertel Freiham oder den seit Jahren gewünschten barrierefreien Zugang zur S-Bahn-­Station Aubing“, fasst der Bezirksausschuss-­Vorsitzende Sebastian Kriesel (CSU) zusammen.

Sebastian Kriesel © privat

Ein weiterer Dauerbrenner in etlichen Straßen des Bezirks: Schleichwegfahrer, die sich über geltende Regeln hinwegsetzen. Speziell Joachim Winands von der Interessengemeinschaft (IG) Langwied ging darauf ein.

Bürgerversammlung Aubing-Lochhausen-Langwied: Kampf gegen Verkehrsrüpel

„Staut es sich in der Lochhauser Straße, weichen viele über die Langwieder Hauptstraße Richtung Westen aus“, weiß er. Die Folge: Unzählige Lastwagen und Autos nutzen den Schleichweg – ohne sich laut Winands an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und Vorfahrtsregeln zu halten. „Dabei herrscht hier Lkw-Verbot, Tempo 30 und rechts vor links“, betont der 80-­Jährige. Seinen Beobachtungen zufolge verschlimmert sich die Situation zusehends. Die Zahl der Schleichwegfahrer und deren Regelverstöße nehme immer weiter zu.



Der Vorsitzende der IG Langwied forderte daher nicht zum ersten Mal die Anbringung mehrerer Verkehrsschilder, welche die Autofahrer in der Ortsmitte ermahnen sollen, die Vorschriften einzuhalten. „An der Pettostraße muss zusätzlich an die Rechts-vor-Links-Regelung erinnert werden“, sagt Winands beispielsweise. Wie er wollen viele Bürger das Problem angehen: Sein Antrag wurde bei der Bürgerversammlung einstimmig angenommen. „Ich nerve so lange, bis ich Erfolg habe“, sagt der 80-Jährige.



Bürgerversammlung Aubing-Lochhausen-Langwied: Steigende Einwohnerzahlen als Problem

Ein weiteres immerwährendes Thema waren die im Münchner Westen steigenden Einwohnerzahlen. Erneut kamen deshalb Forderungen auf, die unter anderem den pünktlichen U-Bahn-Ausbau nach Freiham und einen dichteren Takt der S-Bahn-Linie Richtung Innenstadt thematisierten. Auch der bessere Ausbau der Bodensee- wie der Brunhamstraße standen erneut auf der Bürger-Agenda.



BA-Mitglied Dagmar Mosch (Grüne) freut sich, dass die Teilnehmer auch für Energiethemen aufgeschlossen seien. So erkundigten sich die Aubinger etwa nach Fernwärmeanschluss und Geothermie-­Nutzung für die Bodenseestraße.



Bürgerversammlung Aubing-Lochhausen-Langwied: Sicheres Aubing

Das geplante Alten- und Service-Zentrum am Westkreuz nahm ein Antragsteller zum Anlass, um allgemeine Barrierefreiheit zu fordern, insbesondere abgesenkte Bordsteinkanten im Viertel rund ums Westkreuz.

Der Polizeibericht der zuständigen PI 45 (Pasing) für den Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied fiel durchweg positiv aus. „Aubing ist sicher“ – so lautete das allgemeine Urteil der Ordnungshüter aus der Heimburgstraße. Der stellvertretende Dienststellenleiter Markus Göttler meldete bei der Bürgerversammlung allerdings leichte Zunahmen bei den Gewaltdelikten und bei den Seniorentrickbetrügereien, etwa durch falsche Polizeibeamte am Telefon. Im Straßenverkehr hat die PI 45 im vergangenen Jahr in ihrem gesamten Zuständigkeits­bereich 2575 Unfälle aufgenommen, davon 454 mit verletzten Personen.

Bürgerversammlung Aubing-Lochhausen-Langwied: Ansturm auf Gymnasium

Freiham Das als sechszügige Schule geplante Gymnasium Freiham am Bildungscampus meldet auch für das kommende Schuljahr deutlich erhöhten Bedarf. Im laufenden Schuljahr gab es aktuell ganze neun Eingangsklassen. Zum Start 2023/2024 am 12. September werden mit den jetzt angemeldeten Schülern noch einmal acht Eingangsklassen erwartet – bei eigentlich vorgesehenen sechs Klassen pro Jahrgangsstufe. Insgesamt besuchen nach Auskunft von Rektor Thomas Schranner bisher 850 Schüler das Gymnasium.

Bürgerversammlung Aubing-Lochhausen-Langwied: Krähensichere Mülleimer

Es ist kein schöner Anblick: Rund um die Mülleimer des Ortes liegen Fast-Food-Tüten, Essensreste, manchmal gebrauchte Windeln. Sabine Schober (38) ekelt es manchmal richtig, wenn sie an der Langwieder Kapelle, am Kinderspielplatz oder am Langwieder Bach entlangläuft.

Oftmals stöbern Vögel in den offenen Mülleimern nach Brauchbarem - natürlich räumen sie danach nicht auf. © Marie-Julie Hlawica

„Es wäre so einfach, diesen Zustand zu verändern“, weiß sie. Denn Verursacher seien nicht immer Menschen, die das Ziel verfehlt haben, sondern meist Vögel, die sich aus den weggeworfenen Abfällen Brauchbares herausklauben. Ihr Antrag bei der jüngsten Bürgerversammlung für den 22. Stadtbezirk lautete deshalb: „Krähensichere Mülleimer“ für Langwied. „Ich habe mich im Internet umgesehen“, sagt sie. „Der Austausch der Kübel in eine Variante mit Deckel, ob befestigt oder beweglich, wäre die schnellste Lösung“. Ihr Antrag wurde angenommen. „Toll wäre, wenn noch diesen Sommer neue Abfallbehälter montiert werden“, hofft Schober.

Sabine Schober wünscht sich krähensichere Mülleimer. © Marie-Julie Hlawica

mjh

