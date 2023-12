Aubinger Bezirksausschuss will im Neubaugebiet am Dreilingsweg Platz für Gleise freihalten

Von: Andreas Schwarzbauer

Die 17er-Tram könnte über die Verdi- und die Berg­sonstraße nach Aubing verlängert werden. © lea

Zur Anbindung des Neubaugebiets am Dreilingsweg will sich der BA nun doch die Option einer Trambahnlinie offenhalten. Warum weiterhin Skepsis herrscht:

München-West – Sinneswandel im Aubinger Bezirksausschuss: Das Gremium hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, im Neubaugebiet am Dreilingsweg Flächen für Tramgleise freizuhalten. Die Stadt will eine Verlängerung der 17er-Linie von der Amalienburg- über die Verdi- und Bergsonstraße bis nach Freiham prüfen. Da die Route durch das neue Quartier führen könnte, will die Verwaltung die Straße dort breiter planen. 2021 hatten die Aubinger Viertelpolitiker das Weiterführen der Linie gegen die Stimmen der SPD noch abgelehnt.

Die CSU wollte diesen Beschluss nun noch mal bekräftigen und beantragte, am Dreilingsweg keine Flächen für Gleise zu reservieren. „Das würde eine ganz andere Dimensionierung der Straßen bedeuten. Stellen Sie sich vor, was für eine Fläche wir dadurch versiegeln“, meinte Christian Stockmann (CSU). Das sah Thomas Hampel (SPD) anders: „Die Straßenbahn kann sich die Fläche auch mit den übrigen Verkehrsteilnehmern teilen. So dramatisch wird die Versiegelung daher nicht.“ Sein Parteikollege Robert Brenner meinte, dass der Grund, der freigehalten werden soll, nicht asphaltiert werden müsse. „Es kann auch eine Versickerungsfläche sein.“

Nicht einfach, aber wohl möglich

Sebastian Kriesel (CSU) wiederum fürchtete um die U5-Verlängerung: „Ich sehe schon die Gefahr, dass wir Probleme bei der Kosten-Nutzen-Relation der U-Bahn bekommen, wenn die Trambahn geplant wird.“ Dann könnte es keine Zuschüsse des Bundes geben. Diese Bedenken hatten die Grünen nicht. „Die Straßenbahn steht in keiner Weise in Konkurrenz zur U5, weil sie deutlich später kommt“, meinte Boris Schwartz. Siegfried Liedl (Grüne) zweifelte, ob die U-Bahn nach Freiham überhaupt gebaut wird. „Der Haushalt der Stadt ist eng gestrickt. Woher soll München das Geld für die U5-Verlängerung nehmen?“ Deshalb solle man sich die Trambahn, die günstiger sei, nicht verbauen. Zuletzt war bekannt geworden, dass die U5 nach Pasing noch mal rund 325 Millionen Euro teurer wird.

Brenner appellierte, die Machbarkeitsstudie der Stadt abzuwarten. „Eine Straßenbahn in der Bergsonstraße wird sicherlich nicht einfach. Aber wir sollten uns die Option offenhalten.“ Das sahen die meisten im BA so und sprachen sich gegen Stimmen von CSU und ÖDP/FW für die Freihaltung aus.

