Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung ‒ Polizei findet mehrere Kilo Drogen und Pistole

Nach der Wohnungsdurchsuchung wurde der 50-Jährige festgenommen und ist nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Bei der Wohnungsdurchsuchung eines 50-Jährigen in Aubing fand die Polizei unter anderem mehrere Kilo Drogen und eine Pistole. Der Mann wurde festgenommen.

Aubing - Da der Kriminalpolizei mehrere Erkenntnisse zu einem 50-Jährigen vorlagen, hat das Kommissariat 83 des Polizeipräsidiums München, das für Betäubungsmitteldelikte zuständig ist, einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt.

Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung in Aubing: 50-Jähriger in Untersuchungshaft

Als die Beamten die Wohnung in Aubing am vergangenen Mittwoch durchsuchten, fanden sie in einer Plastiktüte auf dem Balkon mehrere Kilo Betäubungsmittel, diverses Verpackungsmaterial, eine scharfe Pistole, einen Elektroschocker, Mobiltelefone und mehrere Zehntausend Euro Bargeld. Die Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Die gefundenen Gegenstände wurden nach der Wohnungsdurchsuchung in Aubing von der Polizei beschlagnahmt. © Polizeipräsidium München

Der 50-Jährige wurde anschließend festgenommen und ist nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall werden weiterhin vom Kommissariat 83 geführt.

