Schützengesellschaft Aubing wird 150 Jahre alt – ein langjähriges Mitglied erinnert sich

Von: Andreas Schwarzbauer

Helmut Greif freut sich, dass der Verein zuletzt auch viele junge Mitglieder gewinnen konnte. © Andreas Schwarzbauer

Die Aubinger Schützengesellschaft feiert ihr 150. Jubiläum. Helmut Greif ist seit 60 Jahren dabei und erklärt, warum die SG so besonders ist.

Aubing ‒ Gleich zwei mehrtägige Feste feiert die Schützengesellschaft Aubing heuer anlässlich ihres 150. Geburtstag. 1873 gründeten rund 50 Bürger den Verein. Ziele seien damals vor allem die Gemeinschaft und der Zeitvertreib an langen Winterabenden gewesen, heißt es in einer Chronik. Das sei auch noch 90 Jahre später so gewesen. „Als ich angefangen habe, war die Geselligkeit den meisten noch wichtiger als die Anzahl der Ringe“, erinnert sich Helmut Greif.

Helmut Greif ist seit 60 Jahren dabei. © Andreas Schwarzbauer

Er ist eines der langjährigsten Mitglieder der Aubinger Schützen. Mit 14 Jahren trat er 1963 dem Verein bei und folgte damit seinem Vater. Seither habe sich einiges verändert. Der Leistungsgedanke habe an Bedeutung gewonnen, sagt Greif. Das sei auch eine Folge der besseren Ausrüstung gewesen.

„In den Gewehren steckt heute wahnsinnig viel Technik drin.“ Doch das ist nicht alles: „Wir haben früher mit einer Schießjacke aus Leder geschossen. Heute sind die Modelle sehr steif und relativ eng, damit der Oberkörper stabiler bleibt und man weniger wackelt. Außerdem tragen die Schützen spezielle Schießschuhe, damit sie einen gescheiten Stand haben“, berichtet Greif.



150 Jahre Aubinger Schützengesellschaft: Zusammenhalt und Vereinsleben

Eines sei aber über all die Jahre gleichgeblieben: Der Zusammenhalt und das Vereinsleben seien hervorragend. Die Schützen veranstalten neben internen Wettkämpfen zu Fasching oder Ostern auch Sommerfeste, Ausflüge, Weihnachtsfeiern oder Schafkopf-Runden. „Bei uns rührt sich immer etwas“, sagt Greif.



Der 74-Jährige feierte zwar schon einige Erfolge und wurde unter anderem bei den Junioren bayerischer Meister. Aber die Höhepunkte seiner Vereinszeit seien 1970 und 1978 gewesen, als er in Aubing Schützenkönig wurde. „Das ist eine große Ehre und jeder hat eine besondere Freude, wenn er es wird“, sagt er. Das Besondere: Bei den Aubinger Schützen entscheidet ein einziger Schuss über den Sieg. Der diesjährige Monarch wird am Samstag, 13. Mai, im Rahmen der Feierlichkeiten gekrönt.

150 Jahre Aubinger Schützengesellschaft: Die Geschichte

Die Mitglieder der Schützengesellschaft (SG) Aubing schießen mit Luftpistole und Luftgewehr. Der Verein wurde 1873 gegründet. Die Mitglieder waren damals nur im Winterhalbjahr aktiv, da die meisten Landwirte waren und im Sommer keine Zeit hatten. 1939 musste die SG den Schießbetrieb wegen Munitionsmangels einstellen. Im Zweiten Weltkrieg ruhte das Vereinsleben komplett. Erst 1952 belebte Otto Krempl mit 27 Mitstreitern den Verein wieder.

Eines der ältesten Bilder der Schützengesellschaft stammt aus dem Jahr 1902. © SG Aubing

In den 70er-Jahren feierte die Damen-Mannschaft um die heutige Schützenmeisterin Klara Pfeil-Eberl zahlreiche Erfolge mit der Deutschen Meisterschaft als Höhepunkt. 1993 verloren die Schützen ihre Heimat im Gasthaus Fischmüller. Die Pächter wollten den Schießstand als Nebenzimmer nutzen. Die SG zog gemeinsam mit drei weiteren Vereinen in den Keller der TSG-Bezirkssportanlage an der Aubinger Straße in Pasing. Pfeil-Eberl sagt: „Es war und ist schon ein Wermutstropfen, dass wir nicht mehr in Aubing schießen können.“ Seit vier Jahren hat der Verein moderne, elektronische Schießstände. Derzeit gehören ihm 104 Schützen an.

Das Festprogramm der Schützen Die Schützengesellschaft Aubing feiert ihr Jubiläum in zwei Teilen. Los geht’s im Mai in der Halle der Familie Oberhauser am Imkerweg 15 in Aubing. Zum Auftakt spielt am Donnerstag, 11. Mai, ab 20 Uhr Max Greger Junior mit seinem Orchester. Karten für 25 Euro gibt es bei Getränke City Reitmeier, Auto Strixner und an der Abendkasse. Am Samstag, 13. Mai, findet ab 20 Uhr ein festlicher Abend mit der Dreder Musi sowie der Proklamation des Schützenkönigs statt. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 14. Mai, gibt’s ab 8.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück, ab 9.30 Uhr einen Gottesdienst und anschließend Mittagessen. Die große Sause geht dann auf dem Aubinger Herbstfest (31. August bis 3. September) weiter.

