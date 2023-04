Kritik an Verkehrskonzept für Westen: Betrachtung des großen Ganzen nötig

Stadtverwaltung präsentiert ihre Pläne für Aubing, Lochhausen und Langwied – Bürger üben Kritik

Von: Andreas Schwarzbauer

Ein dichterer Takt kann erst nach Fertigstellung der 2. Stammstrecke kommen. © Andreas Schwarzbauer

Das Verkehrskonzept für den Münchner Westen wurde vorgestellt und dabei wurde nicht an Kritik gespart. Die Pläne und Reaktionen:

Aubing ‒ Zu kleinteilig, widersprüchlich und lückenhaft – so lautetet die Kritik am Verkehrskonzept für Aubing, Lochhausen und Langwied. Sascha Klein vom Planungsbüro Inovaplan hatte bei einer Öffentlichkeitsveranstaltung verschiedene Ideen vorgestellt, wie man den Verkehr künftig abwickeln könnte. Aufgrund des Bevölkerungswachstums wird die Belastung erheblich steigen. Zudem will die Stadt bis 2035 einen klimaneutralen Verkehr.

Für den Stadtbezirk plädierte Inovaplan vor allem für einen Ausbau der Radinfrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs. „Es geht darum, eine attraktive Alternative zu schaffen, damit man diese Angebote akzeptiert“, sagte Klein. Die Planer schlugen unter anderem vor, die Eichenauer Straße für den Autoverkehr zu sperren, bei S-Bahnen und Bussen den Takt zu verdichten, die U5 bis Germering zu verlängern und die Tram 17 bis Aubing fahren zu lassen.

Kritik an Verkehrskonzept für Westen: Bürger enttäuscht

Die Bürger waren von diesen Vorschlägen enttäuscht. „Sehen Sie denn die Maßnahmen bis 2035 als realistisch an?“, erkundigte sich der Vorsitzende der Aubinger Bürgervereinigung, Jürgen Müller. Für Barbara Ney kam das Konzept ebenfalls zu spät: „Als man angefangen hat, Freiham zu bauen, hätte man sich etwas überlegen müssen.“ Dagmar Mosch (Grüne), Mitglied im Bezirksausschuss, kritisierte: „Wir bekommen 30 000 Einwohner in Freiham und das sind die Ideen der Verwaltung. Ich habe damit ein Problem, weil ich nicht weiß, ob es überhaupt Mittel für die ganzen Maßnahmen gibt.“



Robert Adam vom Mobilitätsreferat warb um Vertrauen. Immerhin habe die Stadt schon frühzeitig den Bahnhof in Freiham gebaut und für „etliche Millionen“ ein Vorhaltebauwerk für die U-Bahn beschlossen. „Wir gehen in Vorleistung. Da kann man schon anerkennen, dass es in die richtige Richtung geht.“



Ein Bürger wunderte sich, dass die Eichenauer Straße gesperrt werden soll. Eigentlich wolle die Stadt über sie doch Freiham anbinden. Adam entgegnete, dass die Varianten zur Anbindung des neuen Stadtteils über die Wildenrother Straße führen. Die Aubingerin Verena Hollstein sprach sich entschieden gegen diese Lösungen aus. „Wir brauchen die Anbindung nicht.“ Adam sah das anders: „Es gibt den Wohnungsbau und der Verkehr muss abgewickelt werden.“ Er wollte aber eigentlich nicht darüber diskutieren: Die Anbindung sei nicht Gegenstand des Verkehrskonzeptes.

Kritik an Verkehrskonzept für Westen: Betrachtung des großen Ganzen nötig

Auch die Interessengemeinschaft Alte Allee/Bergsonstraße aus Obermenzing übte Kritik: „Es ist Stückwerk. Der Verkehr macht nicht an den Stadtbezirksgrenzen halt“, meinte der Vorsitzende Helmut Rothballer. Er und seine Mitstreiter fordern, dass der gesamte Münchner Westen betrachtet wird. Adam verwies darauf, dass auch Allach-Untermenzing ein Verkehrskonzept erhalten habe. „Und für den 21. Stadtbezirk haben wir schon etliche gemacht: Pasing-Zentrum, Pasing-Nord. Was stellen Sie sich denn vor? Einen Transrapid. Setzen Sie sich doch mit unseren Maßnahmen auseinander und machen Sie Vorschläge.“

Ein anderer Teilnehmer erkundigte sich, ob es schon Carsharing-Konzepte gebe. Die Stadt setze auf Mobilitätspunkte im öffentlichen Raum, sagte Adam. „Das wird noch etwas dauern, aber es kommen selbstverständlich auch Angebote nach Aubing und Lochhausen.“



Einem Bürger war nicht klar, welche Projekte die Stadt kurz- bis mittelfristig umsetzen wolle. „Da würde ich mir ein bisschen mehr Transparenz wünschen“, meinte er. Dazu könne er nichts sagen, denn der Stadtrat müsse das Konzept erst beschließen, meinte Adam.



Einer, der darüber entscheidet, ist Fritz Roth (FDP). Der Stadtrat meinte bei der Veranstaltung: „Ich bin ein bisschen ratlos. Es muss noch etwas kommen. Eine Busspur oder Fahrradstraßen bekommen wir kurzfristig hin, aber die U-Bahn, Tram oder S-Bahn dauern länger.“ Er plädierte für noch eine Bürgerbeteiligung, um weitere Ideen zu erhalten. Adam wollte das nicht: „Das Konzept ist ein Jahr alt. Wir würden den Sack jetzt gerne zumachen.“

Die Vorschläge der Planer Die Verkehrsplaner empfehlen die Sperrung der Eichenauer Straße für Autos. Dadurch entstehe eine attraktive Radverbindung und der Aubinger Ortskern werde entlastet. Außerdem sollte die Stadt mehr Carsharing-Angebote schaffen sowie flächendeckend Tempo 30 einführen. Ein Parkraummanagement (Parkgebühren, Lizenzgebiete) sei ebenfalls sinnvoll, um statt Stellflächen Platz für den öffentlichen Nah- und Radverkehr zu schaffen. Eine Unterführung zwischen Lochhausener und Altostraße unter der Bahntrasse hindurch beurteilen die Planer als teuer und begrenzt wirksam. Noch negativer sehen sie eine Anbindung der Lochhausener Straße an die A8. Ihre Nachteile – eine erhebliche Flächenversiegelung und ein langer Umsetzungszeitraum – seien zu groß. Beim Nahverkehr sprechen sie sich neben Taktverdichtungen für die Verlängerung der Tram 17 aus. Das Büro empfiehlt eine stufenweise Einführung und zunächst, Expressbusse einzusetzen. Die Verlängerung der U5 nach Germering wiederum könnte Verkehr an der Stadtgrenze abfangen und die S-Bahn entlasten. Beim Radverkehr seien signifikante Verbesserungen nötig. Die Planer schlagen sechs durchgängige und übergeordnete Ost-West- und Nord-Süd-Routen vor.

