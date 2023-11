Remondis will Container wegen Baustelle an der Industriestraße versetzen – und baut sie einfach ab

Von: Andreas Schwarzbauer

Hans-Dieter Stelzer findet an der Industriestraße nur noch Parkplätze statt Container. © Andreas Schwarzbauer

Eine Aubinger Wertstoffinsel ist einfach aus dem Nichts verschwunden - ohne vorherige Ankündigung. Was ein Bürger noch kritisiert.

Aubing ‒ Seit rund zweieinhalb Monaten fehlt sie: Die Wertstoffinsel an der Industriestraße in Aubing musste aufgrund einer Baustelle weichen. Das Entsorgungsunternehmen Remondis wollte sie eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite wieder aufstellen. Das sei den Anwohnern versprochen worden, sagt Hans-Dieter Stelzer von der örtlichen Seniorenvertretung. Doch bisher ist das nicht geschehen.

„Es kann nicht angehen, einen derart wichtigen Wertstoff-Container-Platz ohne adäquaten Ersatz zu schließen“, kritisiert Stelzer. Die nächstgelegenen Entsorgungsmöglichkeiten seien am S-Bahnhof Aubing oder an der Kronwinkler Straße und damit jeweils rund 700 Meter entfernt. Im Viertel lebten viele Ältere – unter anderem in der betreuten Wohnanlage der AWO an der Fabrikstraße. „Für sie ist es zu weit, dorthin zu laufen. Viele haben aber kein Auto. Außerdem ist es nicht im Sinne der Umwelt, den Plastikmüll in den Kofferraum zu packen und hinzufahren“, kritisiert er.

Neuer Standort zu spät?

Ein anderes Problem sei, dass sämtliche Container schon vor dem Wegfall der Wertstoffinsel an Industriestraße regelmäßig überfüllt gewesen seien. Stelzer versteht nicht, warum Remondis die Container nicht einfach umgesetzt hat.

Das Unternehmen erklärt auf Nachfrage, dass man vor Abzug der Container den neuen Standort beantragt habe. Der Abfallwirtschaftbetrieb München (AWM) verweist wiederum darauf, dass dafür eine sogenannte Sondernutzungserlaubnis nötig sei. Der AWM habe „zeitnah alles Notwendige veranlasst“, um schnellstmöglich einen adäquaten Ersatz zwischen der Lidelstraße und dem Josef-Schmid-Weg zu realisieren. Das formelle Genehmigungsverfahren laufe aber noch, da die Rückmeldung einer städtischen Fachabteilung fehle. Der AWM hofft, das Verfahren bis Weihnachten abschließen zu können.

Stelzer glaubt, dass der Ersatzstandort einfach zu spät in die Wege geleitet wurde. „Es zeigt wieder einmal die Gedankenlosigkeit und nicht-vorausschauende Planung“, ärgert er sich.

