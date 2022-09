Ärger um Allacher Straße: Keine Klage gegen Ausbau erhoben

Gerichtsverfahren um Allacher Straße beendet – Stadt kündigt Umplanung wegen Radentscheids an

Von: Ursula Löschau

Die Fahrbahn der Allacher Straße im noch nicht ausgebauten Abschnitt ist gewölbt und liegt über dem angrenzenden Geländeniveau. BA-Mitglieder sprechen auch vom „Katzenbuckel“. © Ursula Löschau

Der Ausbau der Allacher Straße zieht sich weiter hin. Erneut gab es Ärger um die geplante Maßnahme, denn die Pläne müssen nun wohl komplett neu aufgesetzt werden.

Untermenzing Wird sich der Ausbau der Allacher Straße weiterhin um unbestimmte Zeit hinausziehen? Im Bezirksausschuss Allach-Untermenzing hat man die Befürchtung und fordert die Verwaltung auf, schnell­s­tens zu erläutern, wann und wie es weitergeht. Der Grund: Das Gerichtsverfahren, mit dem Anwohner weitere Maßnahmen zur Lärmminderung erstreiten wollten, ist zwar abgeschlossen. Dafür steht nun eine Umplanung wegen des inzwischen beschlossenen Rad­entscheids an. Das hat das Baureferat jetzt dem Viertelgremium mitgeteilt und für entsprechende Unruhe gesorgt.

Ärger um Allacher Straße: Pläne müssen neu überarbeitet werden

In einem Schreiben an den BA heißt es, dass eine „erneute verkehrliche Bewertung und Neuaufteilung des Straßenraums erforderlich sei“. Sarah Kellermann, Sprecherin des Mobilitätsreferats (MOR), ergänzt auf Hallo-Anfrage: „Die Pläne müssen überarbeitet werden, da in dem Abschnitt mittlerweile Tempo 30 angeordnet wurde. Radfahrstreifen sind hier nicht mehr zulässig.“



Bei Um- oder Neuplanung denkt der BA nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre gleich an mehrere Probleme. „Falls es eine neue Planung gibt, kommt womöglich auch die nächste Klage“, mutmaßte Stefanie Martin (CSU) in der jüngsten Sitzung. Heike Kainz, örtliche CSU-­Stadträtin und ehemalige BA-Vorsitzende, ergänzte: „Wenn wir da jetzt wieder von vorne anfangen, müssen wir nochmal zehn Jahre auf den Ausbau warten.“ Und Fritz Schneller (SPD) betonte: „Der Katzenbuckel muss endlich beseitigt werden. Wir müssen der Stadt jetzt Dampf machen.“ Er möchte, dass der Ausbau 2023 beginnt.



Ärger um Allacher Straße: Keine Klage gegen Ausbau erhoben

Erna Schmid von der Interessengemeinschaft Allacher Straße macht indessen gegenüber Hallo deutlich: „Gegen den Ausbau wurde nie geklagt und die Verzögerung von zwölf Jahren ist von uns nicht zu vertreten.“ Vielmehr hätten die Bürger auf Lärmminderung mit Einführung von Tempo 30 geklagt. Das erste Verfahren dazu sei im Januar 2016 zugunsten der Kläger entschieden und das 30er-Limit im Mai 2017 von der Stadt umgesetzt worden.

Eine weitere Klage, den Lärm durch eine Reduzierung der Verkehrsmenge einzudämmen, wurde laut Schmid im Berufungsverfahren vom Oberverwaltungsgericht Bayern im November 2019 abgelehnt. „Die Stadt könnte also leicht den 2008 beschlossenen und im Mai 2010 vorgestellten Ausbauplan seit drei Jahren realisieren“, sagt sie aus Sicht der früheren Kläger.

Das MOR dagegen bleibt dabei: „Das Urteil ist erst seit diesem Jahr rechtskräftig. Es bestand durch das Klageverfahren ein Verfahrens-, beziehungsweise Klagerisiko, so dass auch der Ausgang des Revisionsverfahrens abgewartet werden musste.“ An den nächsten Schritten sind nun mehrere Referate beteiligt. „Nach dem Start der Neuplanungen rechnen wir mit einer Bearbeitungszeit von etwa einem Jahr“, sagt die MOR-Sprecherin. Eine zeitliche Zielvorgabe gebe es aktuell nicht.

