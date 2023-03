Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Münchner U-Bahn-Station – Fahrer legt Notbremsung ein

Teilen

An einem U-Bahnhof in München kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 26-jähriger Mann schlägt an einem U-Bahnhof in München auf einen 30-Jährigen ein und schubst ihn zu Boden. Der U-Bahnfahrer bremst den einfahrenden Zug rechtzeitig ab.

München / Ramersdorf – Am Sonntag kam es an einem U-Bahn-Gleis in München zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Täter flüchtete zuerst, konnte aber später von der Polizei festgenommen werden.

Auseinandersetzung am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz in München

Ein 26-Jähriger schlug gegen 09.15 Uhr am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz auf einen 30-Jährigen ein, berichtet die Polizei. Dabei schubste der Aggressor seinen Kontrahenten, sodass dieser an die Bahnsteigkante fiel. Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn bemerkte den Vorfall und machte rechtzeitig eine Notbremsung.

U-Bahn-Fahrer legt Notbremsung ein - Polizei ermittelt gegen Verdächtigen

Der Angreifer flüchtete im Anschluss nach draußen und wurde von dem 30-jährigen Mann verfolgt. Hierbei kam es zu weiteren Streitereien. Die Polizei konnte den Verdächtigen letztlich festnehmen. Der angegriffene Mann wurde wegen leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren.

Die Kriminalpolizei München ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nilofar Ahmadi

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.