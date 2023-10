Neues Kapitel in der Siedlungsgeschichte

Sensationelle Ausgrabungen: Große Kelten-Siedlung in München entdeckt

Von: Daria Gontscharowa

Das Kinderskelett aus der Keltensiedlung sei einer der wertvollsten Funde – dank des Kiesbodens ist es gut erhalten. © Daria Gontscharowa

Bei einer Ausgrabung in Feldmoching sind Archäologen auf Fundstücke aus der Eisenzeit gefunden. Welche Gegenstände gefunden wurden, was das für die Münchner Geschichte bedeutet...

München ‒ Eine fast intakte Henkelkanne, ein Trinkbecher aus Speckstein sowie mehrere uralte Pfostenlöcher, die als Kreise im Kies nun sichtbar sind – Archäologen sind auf beeindruckende Siedlungsspuren auf dem tausend Jahre lang unberührten Lerchenauer Feld gestoßen. 2800 Befunde, sechs Brunnen, neun Gräber und über 100 Hausgrundrisse belegen eindeutig, dass der heutige Stadtteil Feldmoching bereits vor über 2000 Jahren dicht besiedelt war.

Das Gefäß aus Speckstein stammt aus der Zeit der Römer. © Daria Gontscharowa

Der Großteil der Funde entstammt einer keltischen Siedlung aus der Eisenzeit von 450 bis 15 v. Chr. „Etwa 500 Menschen haben damals auf dem Areal gleichzeitig gelebt – eine enorme Zahl für diese Zeit“, sagt Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Bislang hätten die Forscher nur vermuten können, dass es im heutigen Münchner Stadtgebiet Großsiedlungen gab.

Siedlung aus römischer Kaiserzeit

„Die Untersuchung auf dem Lerchenauer Feld konnte das allerdings nun bestätigen und damit eine Forschungslücke schließen“, betont Pfeil. Die Befunde deuten darauf hin, dass mehrere sieben bis zu hundert Quadratmeter große Grubenhäuser hier in der Eisenzeit standen.



Darüber hinaus sind bei den Ausgrabungen auch die Überreste einer kleineren Siedlung aus der römischen Kaiserzeit zwischen 250 und 400 n. Chr. ans Licht gekommen. Von größerer Bedeutung sind die Ausgrabungen auf der Fläche der früheren Keltensiedlung. Dort wurden beispielsweise Gräber entdeckt, in denen die Skelette eines Mannes und zweier Kinder lagen. „Sie wurden mithilfe der Radiokarbonmethode auf eine Zeit zwischen 250 und 150 v. Chr. datiert“, sagt Grabungsleiter Claus Göderz.

Neues Kapitel in der Siedlungsgeschichte

In den Gräbern gab es auch eine Fibel, ein Rasiermesser, keramische Schüsseln sowie weitere Gegenstände aus Metall. „Bisher haben wir erst zwölf Hektar, die Hälfte des Areals, archäologisch untersucht und weitere Funde sind sehr wahrscheinlich“, betont Göderz. Der Forscher vermutet, dass das vor etwa 2000 Jahren leicht erreichbare Grundwasser und stabiles Klima das Areal für eine Besiedlung attraktiv gemacht haben. Warum dann am Ende des Römischen Reichs plötzlich alle Menschen das Feld verließen und dort keiner mehr eine große Siedlung errichtete, könnte mit Klimaveränderungen in der Region zusammenhängen.

Der keramische Teller ist ein Fundstück aus der römischen Kaiserzeit. © Daria Gontscharowa

Bis Mitte 2024 werden die Archäologen ihre Forschungsarbeiten auf dem künftigen Baufeld weiter führen. Anschließend wird dort ein neues Stück Stadt entstehen – das Unternehmen „Wohn Park Lerchenauer Feld“ wird auf der 23 Hektar großen Fläche 1700 Wohnungen, Kindertagesstätten, Grundschule sowie Schwimmhalle errichten. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2032 geplant.

