Pop-Up-Ausstellungen zeigen Marienhof-Funde bei den Grabungen für die Zweite Stammstrecke

Für die Ausstellungen vorbereitet werden die Fundstücke vom Marienhof von Eleonore Wintergerst. © ps

Bei den Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke werden am Marienhof immer wieder archäologisch wertvolle Funde gemacht. Nun sollen einige ausgestellt werden.

MÜNCHEN Mehrere Jahre dauern jetzt schon die Bauarbeiten und Grabungen am Marienhof für die Zweite Stammstrecke. Dabei wird nicht nur Dreck zutage gefördert, sondern auch viele Spuren des alten Münchens. Demnächst sind einige dieser Fundstücke erstmals in kleinen Ausstellungen zu sehen.

Eleonore Wintergerst, Mittelalterarchäologin und Keramikspezialistin, kümmert sich um die Funde des Marienhofs. 377 Kisten mit mehr als 60 000 Einzelteilen sind bei ihr bisher angekommen. Tendenz steigend. Jetzt präsentiert die Archäologische Staatssammlung einige der historisch bedeutsamen Funde in mehreren Pop-Up-Ausstellungen. An vier verschiedenen Standorten können diese von Mitte Mai bis zum Herbst von den Münchnern bestaunt werden.

Ausstellungen für Funde vom Marienhof: Religiöse und medizinische Funde werden gezeigt

„Im Liebfrauendom werden wir circa 15 religiöse Funde aus dem 15. Jahrhundert zeigen“, sagt Wintergerst. Dazu zählen ein Heiliger Andreas aus Ton und die Heilige Maria. Die Stücke sind nicht ganz vollständig, trotzdem sehe man, wie detailgetreu sie geschaffen wurden.

Nicht nur der Heilige Andreas und die Maria sondern auch 13 weitere religiöse Funde werden in der Frauenkirche ausgestellt. © ps

In der Rathausapotheke, der Apotheke im Tal und in der Kranich-Apotheke am Rotkreuzplatz werden zudem pharmazeutische Gläser und Salben aus dem 16. Jahrhundert präsentiert. Pro Apotheke werden ungefähr 20 Ausgrabungsstücke im Schaufenster gezeigt. „Man sieht richtig, wie alt die Gefäße sind. Zwar sind die meisten super erhalten, doch ein paar wurden durch die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg deformiert,“ erklärt Wintergerst.

Von den Apothekergläschen sind einige Behälter sogar noch funktionstüchtig. © ps

Sie freut sich sehr auf die Ausstellungen und hat beobachtet, dass auch das Interesse der Münchner in Bezug auf die Ausgrabungen groß ist.

Ausstellungen für Fundstücke aus dem Marienhof: Ab 2024 mehr Funde zu bestaunen

Doch nicht nur die Öffentlichkeit staunt, auch Experten erhalten durch die Funde neue Erkenntnisse – unter anderem Einblicke in die frühere Medizin. So sei bei den Ausgrabungen beispielsweise auch eine Quecksilbersalbe gefunden worden, mit der man früher Syphilis behandelt hat. „Generell kann man durch die Ausgrabungen am Marienhof viel über die damalige Zeit herausfinden“, betont Wintergerst.

Wem religiöse und pharmazeutische Funde nicht genug sind, der braucht noch etwas Geduld. 2024 soll dann auch wieder die Dauerausstellung der Archäologischen Staatssammlung öffnen. Dort wird dann auch der berühmte „Schacht 5“, das älteste Bauwerk Münchens, zu sehen sein – mit den originalen Hölzern, die circa 750 Jahre alt sind.

Desweiteren wurden im Schacht auch faszinierende Funde wie Obstkerne, Keramik und Glas aus verschiedenen Jahrhunderten gefunden. Diese Stücke werden aktuell als „Fund des Monats“ unter www.archaeologie-muenchen.de präsentiert.

Ausstellungen Zu sehen sind einige der Funde vom 18.Mai bis zum Herbst (genaue Daten stehen noch nicht fest). Konkret an den Standorten Marienplatz 8, im Tal 13 und in der Wendl-Dietrich-Straße 2. Außerdem in der Nordkapelle der Frauenkirche, Frauenplatz 12.

