München: Auto stürzt in Bach - Personen nach Unfall im Krankenhaus

Von: Benedikt Strobach

Per Kran wurde das Auto aus dem Bach in der Nähe von München-Lochhausen gezogen. © Berufsfeuerwehr München

Ein Auto ist in einen Bach bei Lochhausen gestürzt. Die Insassen meldeten einen Unfall in einem Weiher. Die Feuerwehr München zog den Wagen aus dem Wasser.

Zwei Personen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Pkw in einen Bach in der Nähe von Puchheim gefahren. Die Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

München: Pkw-Unfall im Wasser - Auto in Bach bei Lochhausen gefahren

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde ursprünglich gemeldet, das Fahrzeug sei in einen Weiher gestürzt. Da sich der Vorfall im Lohwiesenweg bei Lochhausen ereignete, dürfte damit entweder der Böhmerweiher oder der Weihergraben gemeint sein. Wie sich vor Ort aber herausstellte, war das Fahrzeug in einen Bach gestürzt.

Aufgrund vermeintlich auslaufender Betriebsstoffe wurde das verunfallte Auto mit dem Kran eines Wechselladerfahrzeuges aus dem Bach geborgen, um einen Umweltschaden zu verhindern. Die beiden Insassen des Pkw wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: www.hallo-muenchen.de