Auto-Brand auf A99 bei München: Verkehrseinschränkungen und Feuerwehr-Einsatz

Von: Benedikt Strobach

Ein Auto ist am Wochenende auf der Autobahn A99 bei München völlig ausgebrannt. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr musste ein brennendes Auto auf der A99 löschen. Der Wagen hatte zwischen Kreuz München-West und Allacher Tunnel Feuer gefangen.

München-West ‒ Die Feuerwehr hat am Wochenende ein brennendes Auto auf der A99 löschen müssen. Der Wagen hatte zwischen dem Autobahn-Kreuz München-West und dem Allacher Tunnel Feuer gefangen. Die Insassen blieben unverletzt.

München: Feuerwehr-Einsatz nach Auto-Brand auf A99 ‒ Verkehrseinschränkungen auf Autobahn

Zuvor hatten mehrere Autofahrer den brennenden Wagen per Notruf gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand anhand starker Rauchentwicklung bereits früh erkennen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löschmaßnahmen. Im Zuge des Einsatzes kam es auch zu Verkehrseinschränkungen in Form von Geschwindigkeitsreduzierungen für Autofahrer in Fahrtrichtung West (Richtung Lindau / A96).

Die beiden Insassen des brennenden Wagens wurden nicht verletzt. Sie blieben an der Einsatzstelle bis ein Abschleppwagen ihr ausgebranntes Auto von dort entfernen konnte. An dem Wagen entstand ein Totalschaden, der von der Feuerwehr nicht genauer beziffert wird.

