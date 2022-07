Auto-Brand oder Feuer in Gebäude? Unklarer Einsatz für die Feuerwehr München in der Nacht

Die Feuerwehr München wurde in der Nacht zu einem Brand-Einsatz in die Eschenstraße gerufen.

In der Nacht wurde die Feuerwehr München zu einem Einsatz gerufen. Einige Notrufe meldeten einen Auto-Brand, andere ein Feuer an einem Gebäude.

Die Feuerwehr München rückte in der Nacht zu einem Einsatz mit einem zunächst unklaren Löschobjekt aus.

Mehrere Anrufer meldeten einen Brand in der Eschenstraße. Allerdings beschrieben einige ein brennendes Auto, anderen einen Feuer-Schein an einem Gebäude.

Auto-Brand oder Feuer in Gebäude? Feuerwehr rückt in der Nacht zum Einsatz in die Eschenstraße aus