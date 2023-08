Kein Führerschein: 17-Jähriger gerät mit gestohlenem Auto in Polizeikontrolle in München

Von: Sebastian Fuchs

Ein 17-Jähiger ist in München mit einem gestohlenen Auto in eine Polizeikontrolle. geraten. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 17-Jähriger ist mit einem gestohlenen Mercedes in eine Kontrolle der Polizei geraten. Wenige Stunden später wurde er beim Einbruch in einen Kiosk erwischt.

München ‒ Am Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, unterzogen Beamte der Polizei den Fahrer eines Mercedes auf der Landshuter Alle einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der 17-Jährige keinen Führerschein besaß. Im Anschluss wurde der Wagen sichergestellt und der junge Mann zu seiner 46-jährigen Mutter gebracht, berichtet die Polizei.

17-jähriger klaut Auto und bricht in Kiosk in München ein

Noch in derselben Nacht wurde die Polizei per Notruf über einen Einbruch in einen Kiosk in der Helfenriederstraße informiert. Der 47-jährige Ladenbesitzer hatte bemerkt, dass die Alarmanlage in dem Geschäft ausgelöst worden war. Da er sich nicht in München befand, verständigte er seinen Sohn, welcher umgehend die Polizei alarmierte.

Am Tatort nahmen die Beamten denselben Mann fest, der zuvor noch beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wollte der 17-Jährige den Kiosk gerade verlassen. Er war durch ein Fenster in den Laden eingebrochen, um ihn nach Beute zu durchsuchen.

Wie die Polizei berichtet, konnte im Zuge der folgenden Ermittlungen festgestellt werden, dass er junge Mann nur wenige Stunden zuvor in zwei Firmencontainer in der Nähe des Kiosks eingebrochen war. Dort hatte er die Schlüssel des Firmenwagens entwendet und den Mercedes gestohlen.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen 17-jährigen Dieb

Gegen den 17-Jährigen wurde Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehlsantrag gegen den Minderjährigen gestellt.

