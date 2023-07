Illegale Mutprobe in München: Auto rast in Fußgänger ‒ 18-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Bei einer illegalen Mutprobe in München ist ein Auto in einen Fußgänger gekracht. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

In München ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Vorausgegangen war eine illegale Mutprobe auf der Riesenfeldstraße.

Milbertshofen ‒ Am Montagabend wurde die Polizei über einen Unfall mit mehreren Beteiligten auf der Riesenfeldstraße informiert. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg zum Einsatzort.

Illegales Autorennen auf der Ludwigstraße ‒ Polizei München stoppt Mercedes-Fahrer

Verbotene Mutprobe auf der Riesenfeldstraße in München

Dem Zusammenstoß war vermutlich eine Art Mutprobe oder illegales Straßenrennen vorausgegangen. Demnach waren zwei 17-Jährige mit ihrem Audi auf der Riesenfeldstraße mehrfach in beiden Richtungen hin- und hergefahren. Einer der beiden hatte einen 18-jährigen Beifahrer im Auto, berichtet die Polizei.

Als Mutprobe waren die jungen Männer so lange wie möglich aufeinander zugefahren, um erst kurz vor einem Zusammenstoß zu bremsen oder auszuweichen, so der derzeitige Ermittlungsstand. Mehrere zu den Fahrern gehörende Personen befanden sich auf der Straße nahe der Leitplanke und beobachteten das Geschehen.

605 illegale Rennen auf Bayerns Straßen ‒ Rekordwert bei den Rasern im Auto und auf dem Motorrad

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger in München: 18-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus

Bei einem Ausweichmanöver krachte einer der Fahrer schließlich in einen 18-jährigen Mann, der am Fahrbahnrand gestanden hatte. Die restlichen Personen der Gruppe konnten sich mit einem Sprung über die Leitplanke retten und blieben unverletzt. Der 18-Jährige wurde durch den Zusammenst0ß schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, wurden keine weiteren Personen verletzt. Der Pkw und die Leitplanke wurden leicht beschädigt, der zweite Pkw blieb unbeschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.