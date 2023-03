Baustellen auf der Autobahn A9 bei München: An diesen Anschlussstellen kommt es zu Sperrungen

Von: Kevin Wenger

An der Anschlussstelle Fröttmaning-Süd kommt es zu Sperrungen. Der Autobahnverkehr wird umgeleitet. (Symbolbild) © dpa/Sven Hoppe

An der Autobahn A9 bei München kommt es vereinzelt zu Sperrungen einiger Anschlussstellen wegen Bauarbeiten. Welche Ausfahrten betroffen sind:

München ‒ An der Autobahn A9 wird gebaut, weshalb einige Anschlussstellen (AS) für einen kurzen Zeitraum gesperrt werden. An den betroffenen Stellen wird der Asphalt saniert.

Baustelle auf A9: Die betroffenen Anschlussstellen und die Zeiträume der Sperrungen

Die Auffahrt der AS Fröttmaning-Süd in Richtung München ist von Montag, 27. März, 20 Uhr, bis Dienstag, 28. März, 5 Uhr gesperrt. Alternativ nutzen Sie die AS Freimann.

Von Mittwoch, 29. März, ab 20 Uhr, bis Donnerstag, 30. März, 5 Uhr, ist die Ausfahrt der AS Fröttmaning-Süd in Richtung München gesperrt. Hier können Sie die AD Garching-Süd nutzen.

In der Nacht von Dienstag, 28. März, ab 20 Uhr, bis Mittwoch, 29. März, 5 Uhr ist die Ausfahrt der AS Garching-Nord in Richtung München gesperrt. Hier wird der Verkehr über die AS Garching-Süd umgeleitet.

