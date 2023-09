Wilde Verfolgungsjagd mit Polizeihubschrauber in München endet erst auf der Autobahn

Von: Kevin Wenger

Ein 26-Jähriger wollte sich Donnerstagnacht einer Polizeikontrolle entziehen und flüchtete mit seinem VW Pkw kreuz und quer durch die Stadt. Sein Husarenritt wurde erst auf der Autobahn gestoppt. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Keine Lust auf eine Polizeikontrolle hatte ein 26-jähriger Fahrer eines VW Pkw und versuchte die Polizei abzuschütteln. Es folgte eine Verfolgungsjagd mit mehreren Streifen und Hubschrauber.

Freimann ‒ Am frühen Donnerstagmorgen, 21. September, war ein 26-Jähriger mit seinem VW Pkw in Freimann unterwegs und traf auf eine Polizeistreife. Diese wollte ihn einer Kontrolle unterziehen, was dem Fahrer offenbar nicht gefiel. Er beschleunigte seinen Wagen und flüchtete.

Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und versuchte vom Carl-Orff-Bogen zum Biedersteiner Tunnel zu kommen. Die Polizei nahm inzwischen mit mehreren Streifen am Boden und mit einem Polizeihubschrauber die Verfolgung auf. Im Osten der Stadt angekommen wendete der Flüchtige und fuhr in Richtung Unterföhring.

Wilde Verfolgungsjagd in München: Husarenritt endet im Landkreis Eichstätt

Dort nahm er die Auffahrt auf die Autobahn A9 und legte einen Zahn zu. Im Laufe der Nacht meldete sich der 26-Jährige beim Polizeinotruf und erklärte sich bereit an der nächsten Raststätte anzuhalten.

Im Landkreis Eichstätt konnte der Fahrer mit Auto schließlich vorgefunden werden. Dieser war alleine unterwegs und wurde von den Beamten festgenommen.

Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Fahrens ohne Führerschein, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, eines verbotenen Fahrzeugrennens und mehreren anderen Verstößen ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

