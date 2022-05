Autos in München gehen kurz hintereinander in Flammen auf ‒ Verkehrsbehinderungen durch Feuerwehr-Einsätze

Von: Jonas Hönle

Die Feuerwehr München rückte am Dienstag zweimal wegen Pkw-Bränden aus. © Berufsfeuerwehr München

Am Dienstag kam es in München wegen Pkw-Bränden zu erheblichen Behinderungen im Verkehr. Die Feuerwehr rückte aus, da Autos in Rauch und Flammen aufgingen.

Am Dienstag wurden zwei Autos in München innerhalb kurzer Zeit durch Brände zerstört. Die Feuerwehr rückte in die Maxvorstadt und nach Sendling aus, nachdem die Fahrer Rauch und Flammen in den Pkw bemerkten. Durch die Einsätze kam es zu erheblichen Behinderungen im Verkehr.

Feuerwehr-Einsätze in München führen zu Behinderungen im Verkehr - Pkw in Elisenstraße und Implerstraße gehen in Flammen aus

Laut Bericht der Feuerwehr bemerkte ein Taxifahrer in der Elisenstraße gegen 08.31 Uhr den Brand unter der Motorhaube und stellte sein Auto ab. Die Polizei sperrte die Straße und die Feuerwehrler konnten den Brand schnell löschen.

Anderthalb Stunden später geriet ein Pkw-Fahrer in der Implerstraße in eine nahezu identische Situation. Auch er sah plötzlich Rauch aus seinem Fahrzeug aufsteigen und rief den Notruf 112.

Die ausgerückten Einsatzkräfte löschten den bereits in Flammen stehenden Pkw. Auch hier wurde die Straße für die Einsatz-Dauer abgesperrt.

Bei beiden Einsätzen gab es keine Verletzten. Der entstandene Schaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

