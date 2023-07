BA Allach-Untermenzing beantragt zusätzlichen Jugendtreff in Containerbauweise

Von: Ursula Löschau

Eine Containeranlage, wie sie jetzt als Übergangslösung in Pasing bestand, wäre im 23. Stadtbezirk als Zusatzangebot willkommen. © privat

Ein zusätzlicher Jugendtreff in Allach soll die soziale Interaktion fördern und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Der BA beantragt ein Angebot in Containerbauweise.

Allach ‒ Einen Vorstoß für einen zusätzlichen Jugendtreff an zentraler Stelle im Stadtbezirk unternimmt jetzt der BA Allach-Untermenzing. Das Gremium sieht „dringenden Bedarf“, der „aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungswachstums durch neue Siedlungen“ noch weiter steigen würde, heißt es in einem Antrag, der in der jüngsten Sitz­ung einstimmig beschlossen wurde.

Auf Initiative von Habibe Bohlig (Grüne) wird eine Einrichtung in Containerbauweise im Diamaltpark oder im Bereich Hintermeierstraße / Karl-Gayer-Unterführung gewünscht.

BA beantragt Jugendtreff in zentraler Lage: Pasinger „Aquarium“ als Vorbild

Schon jetzt entwickle sich das Umfeld der Bahnquerung zu einem Treffpunkt für Jugendliche, berichtete Christine Lamkewitz (Grüne). Man höre sogar von Bürgern, die die Unterführung wegen der jungen Leute dort meiden würden. „Am besten, man fängt die Jugendlichen dort auf, wo sie sind, und schafft attraktive Angebote. Dann stauen sich erst gar keine Aggressionen auf“, betonte Bohlig.

Ein betreuter Treffpunkt würde die „soziale Interaktion“ der Jugendlichen fördern und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Als Vorbild sowohl in räumlicher als auch in pädagogisch-konzeptioneller Hinsicht nannte die Antragstellerin die Containeranlage, in welcher das Pasinger Jugendzentrum „Aquarium“ während der Bauzeit ihres künftigen Domizils untergebracht wurde. Im August steht dort jetzt der Umzug an.

Die bestehenden Kinder- und Jugendtreffs im 23. Stadtbezirk unterstützten auf Hallo-Nachfrage die Initiative des BA. „Eine möglichst zentral gelegene Einrichtung wäre auf jeden Fall sinnvoll. Wenn wir die Jugendlichen dort betreuen könnten, wo sie sowieso sind, wäre das super“, begrüßt Katja Heinze von der Kolping Bildungsagentur den BA-Antrag.

Neuer Jugendtreff in Allach: Unterstützung von Bestandseinrichtungen

Sie leitet den Jugendclub Allach an der Pasteurstraße 55 und stellt fest: „Die Altersgruppe der Heranwachsenden von 15 bis 27 Jahren ist bei uns in den vergangenen Jahren komplett weggebrochen.“ Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie sei daran vor allem die Lage des Clubs am Stadtteilrand schuld. „Eine Busanbindung fehlt auch nach wie vor“, bedauert Heinze.

Den Schwerpunkt legen sie und ihr Team daher auf die dafür wachsende Gruppe der Sechs- bis 14-Jährigen. „Zu ihnen haben wir schon durch unsere Angebote in Schulen einen engeren Kontakt. Und wir bauen uns damit auch die künftige Jugend-Generation wieder auf.“

Im AWO-Kinder- und Jugendzentrum „Orange Planet“ an der Von-Reuter-Straße 3 hat das Team zwar nicht den Eindruck, dass sich die 14- bis 20-Jährigen andere Treffpunkte suchen würden. Im Gegenteil: „Diese Gruppe ist bei uns in den vergangenen zwei Jahren eher größer geworden“, sagt eine Mitarbeiterin. Trotzdem betont auch sie: „Eine weitere Jugendeinrichtung im Stadtbezirk wäre gut. Ich glaube nicht, dass es da je zu viele Angebote geben kann.“

