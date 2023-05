Lösung für Party-Parkplatz am Hirschgarten? Bewirtschaftung laut BA-Recherchen möglich

Von: Ursula Löschau

Mit hohen Parkplatzgebühren am späten Abend und in der Nacht möchte der BA verhindern, dass auf dem Hirschgarten-Parkplatz in München ungewollte Partys stattfinden. © Martin Züchner

Seit Jahren klagen Anwohner über nächtlichen Lärm auf dem Hirschgarten-Parkplatz in München. Diese Lösung schlägt der zuständige BA jetzt vor:

Nymphenburg ‒ Nachforschungen des BA Neuhausen-­Nymphenburg zeigen: Es gäbe doch wirtschaftlich darstellbare Möglichkeiten, den Hirschgarten-Parkplatz an der De-la-Paz-­Straße zu bewirtschaften und damit für mehr Ruhe für die Nachbarschaft zu sorgen. Anwohner klagen nämlich seit Jahren über laute nächtliche Partys und Autorennen auf der Fläche.

Lösung für Party-Parkplatz am Hirschgarten: Kennzeichenerkennung durch Kameras?

Wie Nikolai Lipkowitsch (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses, in der jüngsten BA-Sitzung berichtete, biete ein erfahrenes Unternehmen aus Unterföhring eine Bewirtschaftung mit Kennzeichen­erkennung durch Kameras an ‒ und dies sogar kostenfrei für die Stadt. Die Einnahmen aus den Parkgebühren würden vollständig der Stadt zufließen.

Die Firma würde die Anlage auch kostenfrei warten und finanziere sich nur über die Strafzettel für die Parkplatznutzer, die die Gebühren nicht zahlen. Voraussetzung sei ein Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren. „Ein interessantes Angebot“, fanden Lipkowitsch und der gesamte BA.

Lösung für Party-Parkplatz am Hirschgarten: Bewirtschaftung laut BA-Recherchen möglich

Und das weniger der Einnahmen wegen, sondern um ungewollte Nutzer im wahrsten Sinn des Wortes in die Parkplatzschranken zu weisen. Dem BA schwebt eine tageszeitlich gestaffelte Gebühr vor. „Man könnte nachts den Preis hochtreiben oder den Platz ganz sperren“, meinte Lipkowitsch.

Das Angebot der betreffenden Firma leitet das Viertelparlament an die Stadt weiter. Die Verwaltung vertrat bisher die Auffassung, dass die Fläche für eine Bewirtschaftung ungeeignet sei. „Es liegt nun am Baureferat, entsprechende Verträge vorzubereiten und auszuschreiben.“ So lautet der Auftrag des BA.

