Mehr Sicherheit für Kinder in Sendling ‒ BA will mit Topo-Boxen die Geschwindigkeiten vor Schulen messen

Im Frühjahr 2023 wird vor den Grundschulen Implerstraße, Gotzinger Platz und Pfeuferstraße der Verkehr mit einer sogenannten TOPO-Box gemessen. © Lettow

Der Bezirksausschuss Sendling will Geräte zur Erfassung von Verkehrsdaten - die sogenannte Topo-Box - vor Schulen aufstellen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Immer wieder erreichen die Lokalpolitiker Beschwerden über zu schnelles Fahren und rücksichtsloses Verhalten im Bereich der Schulwege.

Sahra Aboudarar (Grüne), Kinder- und Jugendbeauftragte des sechsten Bezirksausschusses, betont, dass Verkehrsberuhigung vor den Schulen immer Thema auf Versammlungen der Elternbeiräte sei. „Kinder erzählen ihren Eltern, dass sie sich unwohl und unsicher im Verkehrsbereich vor der Schule fühlen“, zeigt sich Aboudarar besorgt.



Die Kinder- und Jugendversammlung, die vor Kurzem stattgefunden hat, war nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

„Sendlinger Kinder wünschen sich mehr Verkehrssicherheit. Viel mehr noch als neue Spielplätze oder Freizeitangebote. Das ist eine erschreckende Erkenntnis. Wir müssen handeln“, sagt Dagmar Irlinger (Grüne) im Gespräch mit Hallo.

Dagmar Irlinger (Grüne) © privat

In der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses stellte sie zusammen mit Aboudarar einen Antrag auf Verkehrsmengen- und Geschwindigkeitsmessung vor den Grundschulen an Impler- und Pfeuferstraße sowie am Gotzinger Platz.

BA Sendling beauftragt Mobilitätsreferat München mit Aufstellung von Topo-Box vor den Schulen

Die BA-Mitglieder beauftragten das Referat für Mobilität, eine sogenannte Topo-Box je Richtung vor den Schulen aufzustellen, welche die Verkehrsmengen sowie Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge innerhalb von zwei Wochen messe. „Wir schlagen den Zeitraum vom 16. bis 29. Januar 2023 vor“, sagt Irlinger und unterstreicht, dass die Messkampagne objektive Daten zur Situation liefern soll.



Eine sogenannte Topo-Box. © RTB GmbH

Den Sinn der Messungen zog jedoch Patrick Oehler (FDP) in Zweifel: „Die Frage ist, was wir dadurch bewirken können. Auf den erwähnten Straßen gilt bereits Tempo 30. Oder wollen wir die Daten aus reinem Interesse sammeln?“



Messung der Geschwindigkeit als Grundlage für Maßnahmen

Selbstverständlich wolle man auf Grundlage der Messung dann auch geeignete Verbesserungs-Maßnahmen treffen. Über diese würden allerdings Experten aus dem Mobilitätsreferat befinden, wenn es dazu käme, konterte Irlinger. Auch Aboudarar argumentierte: „Es gibt immer wieder die Möglichkeiten, eine 20-km/h-Zone oder Schrittgeschwindigkeit einzuführen.“



Die BA-Mitglieder haben den Antrag jedenfalls mehrheitlich angenommen. Das Mobilitätsreferat muss der Maßnahme aber erst noch zustimmen.

Einen positiven Bescheid vorausgesetzt wird das Ganze vom BA Sendling finanziert. Die Kosten fürs Benutzen einer Topo-Box binnen einer Woche liegen bei circa 500 Euro. Der Bezirksausschuss beschloss, 6000 Euro für die Messkampagne zu reservieren.

