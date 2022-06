Besucheransturm auf Badeseen in und um München ‒ Zahlreiche Einsätze für Wasserwacht und DLRG am Wochenende

Von: Jonas Hönle

Zahlreiche Einsätze für Wasserwacht und DLRG an Badeseen in und um München am Wochenende (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Unfälle, vermisste Kinder oder Eltern und aggressive Insekten - Die ehrenamtlichen Helfer der Wasserwacht und der DLRG waren am Wochenende im Dauereinsatz.

Die Hitzewelle am Wochenende zog zahlreiche Gäste an die Badeseen und Gewässer in und um München. Für die ehrenamtlichen Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserwacht kam es wegen des Besucheransturms und den hohen Temperaturen zu zahlreichen Einsätzen.

Wasserwacht im Einsatz wegen Unfällen und vermissten Kinder oder Eltern an Baggerseen in und um München

Die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes versorgte über das verlängerte Wochenende insgesamt 35 Personen. Elf mussten im Anschluss von Einsatzkräften abtransportiert werden.

So versorgte die Wasserwacht am Feringasee zwei Unfälle. Ein älterer Herr wurde nach einem Fahrradsturz erstversorgt und aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungsdienst abtransportiert. Auch eine Dame, die umknickte und ihren Knöchel nicht mehr belasten konnte, wurde den Rettungsdienst übergeben.

Zudem kam es zu sechs Vermisstensuchen, bei denen die jeweiligen Kinder, Ehepartner und Eltern glücklicherweise wieder zusammengeführt werden konnten.

In einem Fall fanden Passanten ein weinendes Kind (3) am Kiesweg zum Lußsee. Nach einer gemeinsamen Suche von Polizei und Wasserwacht konnten die Eltern gefunden werden.

Am Feringasee meldete eine Mutter ihre Tochter (6) als vermisst. In solchen Fällen wird sofort Großalarm bei der Feuerwehr, Polizei und Wasserwacht ausgelöst. Taucher suchen unter Wasser, Wasserretter, auch auf Wasserwacht SUP’s , sondieren die Lage auf dem See und zeitgleich steigt die Drohne in die Luft um den Uferbereich abzusuchen.

Aus diesem Anlass weist die Wasserwacht verstärkt darauf hin, dass Elter unbedingt auf ihre Kinder achten müssen. „Mehrfach mussten wir uns um Kinder kümmern, die ihre Eltern verloren haben und teilweise auch eigenständig Schwimmversuche unternommen haben. Diese Versuche wären auch beinahe böse geendet, wenn aufmerksame Ersthelfer das nicht verhindert und die Wasserwacht verständigt hätten“, berichtet Michael Welzel, Leiter der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes.

Großes Glück hatte ein 8-Jähriger Bub: Beim Baden im Fasaneriesee ging er im tiefen Wasser unter und drohte zu Ertrinken. Die DLRG München warnt vor dem Risiko an Baggerseen.

Ein Gewässer ist grundsätzlich ein gefährlicher Ort, besonders für Nichtschwimmer. Da darf man seine Kinder, auch im Uferbereich, nicht aus den Augen lassen.

Aggressive Insekten und Hitze - Die Einsätze der DLRG am Wochenende an den Badeseen in und um München

Die Insekten waren am Wochenende offenbar besonders aggressiv. So hatten die Helfer des DLRG immer wieder Stiche zu versorgen. Darunter waren auch schwere Fälle mit Schockzustand, die der sofortigen ärztlichen Versorgung bedürfen.

Zudem führte die Hitze bei mehreren Personen auch zu Kreislaufzusammenbrüchen, die von den Ehrenamtlichen versorgt wurden.

Der Besucheransturm an den Badeseen führte auch zu zahlreichen Stürzen von Radfahrern, mit teilweise erheblichen Verletzungen. Auch hier leistet die DLRG Erste Hilfe.

Allein vom Fasaneriesesee in München meldet die DLRG für das Wochenende 20 derartige Hilfeleistungen an Land. Die Starnberger DLRG meldet sechs medizinische Hilfeleistungen, darunter Schnittwunden, ein Verkehrsunfall und ein Kreislaufkollaps.

