Personalmangel in München: Bäckerei in Aubing muss Laden schließen ‒ auch Metzgerei betroffen

„Es ist traurig"

Die Bäckerei Mayer muss ihren Laden in Aubing vorerst schließen.

Wegen erheblichem Personalmangel muss die Bäckerei Mayer eine Filiale in Aubing vorerst schließen. Auch eine Metzgerei ist betroffen.

München / Aubing ‒ Gleich bei zwei Lebensmittelgeschäften stehen die Aubinger vorerst vor verschlossenen Türen. Der Grund ist ein erheblicher Personalmangel. Die Bäckerei Mayer hat ihre Filiale an der Altostraße nach 34 Jahren auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Seit einem Jahr sei die Situation schwierig, sagt Chef Richard Mayer. „Uns fehlen Mitarbeiter, wir bekommen aber fast keine Bewerbungen.“ Seit Monaten schiebe er sein Personal zwischen der Zentrale in Neuaubing und dem Laden in Aubing hin und her.

Bäckerei Meyer muss Filiale wegen Personalmangel vorerst schließen

Aber vor Kurzem hätten drei Verkäufer der Samstagschicht aufgehört und eine Kollegin könne in den Ferien nicht arbeiten, weil sie keine Betreuung für ihr Kind gefunden habe. „Jetzt geht es nicht mehr, beide Läden aufzulassen“; sagt er. Sollte sich die Situation bessern, will Mayer, dem das Gebäude an der Altostraße gehört, aber wieder aufsperren.

Auch die Metzgerei Pfaffeneder schräg gegenüber sucht händeringend Personal und hat vorerst geschlossen. Aubings BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) bedauert diese Entwicklung. Auch der Bonus-Supermarkt im Ortskern habe unter anderem wegen Personalmangel aufgeben müssen. „Es ist traurig.“



Bäcker-Innung München: Personalsituation im Verkauf angespannt

Allerdings ist es kein alleiniges Problem der Aubinger. Andreas Gaßner von der Metzger-Innung München sagt: „Seit Jahren finde ich fast keine Lehrlinge mehr.“ Für das kommende Lehrjahr habe er nicht einmal Bewerbungen bekommen. „Wir wissen alle nicht, wie es in ein paar Jahren weitergehen soll.“ Der Trend geht seiner Meinung nach hin zu standardisierter Produktion und Selbstbedienungsläden. Dabei blieben die Vielfalt und die Beratung auf der Strecke.

Andreas Gaßner von der Metzger-Innung hat seit Jahren Probleme neue Lehrlinge zu finden.

Die Bäcker-Innung München spricht ebenfalls von einer angespannten Personalsituation im Verkauf, die sich in der Ferienzeit verschärfe. Das bestätigt die Hofpfisterei. „Insbesondere jetzt in der Sommerurlaubs­zeit müssen wir mehr Nachmittagsschließungen vornehmen, weil wir nicht genug Urlaubsvertretungen für unser Stammverkaufspersonal gefunden haben“, teilt Sprecher Thomas Lillpopp mit.

Zehn Schließungen aufgrund von Personalmangel im Großraum München

Das Unternehmen hat im Mai und im Juni zehn Filialen im Großraum München geschlossen. Allerdings sei der Fachkräftemangel nicht der Hauptgrund dafür gewesen, sagt Lillpopp. Dennoch kämpft das Unternehmen ebenfalls um Mitarbeiter.

Im Verkauf fehlten derzeit rund zehn Prozent. Man nutze zwar alle Kommunikationskanäle und stelle auch Quereinsteiger ein, aber es gebe schlichtweg nicht genug geeignete Bewerber für die derzeit offenen Stellen im Einzelhandel.

Damit hat auch die Laimer Bäckerei Hoffmann zu kämpfen. Sie hat ihre Öffnungszeiten wegen fehlenden Personals reduziert. Um zu zeigen, wie abwechslungsreich der Beruf im Verkauf ist, bietet die Innung nun spezielle Praktika an, bei denen die Teilnehmer auch in die Bereiche Marketing und Social Media sowie Foodstylist und Barista reinschnuppern können.

