Trotz Neugestaltung der Ortsmitte in Neuried: Alte Bäume bleiben nach massivem Protest erhalten

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die beiden mächtigen Linden am Rande der Münchner Straße müssen nun doch keiner Bebauung weichen. Das hat der Bauausschuss Neuried nach massivem Protest beschlossen. © Romy Ebert-Adeikis

In Neuried sollten zwei alte Linden ursprünglich einer Tiefgarage zum Opfer fallen. Nach massivem Protest stimmt der Bauausschuss für einen alternativen Plan.

Neuried ‒ Die beiden Linden im Norden der Neurieder Ortsmitte dürfen bleiben: Das ist das Ergebnis der jüngsten Beratungen des Bauausschusses zur Neugestaltung des Areals. In einem ersten Entwurf für den Bebauungsplan sollten die Bäume einer Tiefgarageneinfahrt weichen.

Das hatte massiven Widerstand hervorgerufen: Die Bürger-Initiative-Neuried (BIN) hatte eine Postkartenaktion für die Linden an der Münchner Straße ins Leben gerufen, an der sich 478 Neurieder beteiligten.

Bund Naturschutz protestiert gegen Bebauungsplan: Alte Linden in Neuried bleiben erhalten

Der Bund Naturschutz hatte eine Einwendung bei der Gemeinde eingereicht: „Bei der vorgelegten Planung werden fast alle heute vorhandenen wichtigen Großbäume einer überdimensionierten Tiefgarage zum Opfer fallen. Dies ist mit nur geringen Korrekturen der Bauflächen vermeidbar.“

Auch das Klimanetzwerk Würmtal hatte in einem Schreiben an die Gemeinderäte appelliert: „Die beiden circa 100 Jahre alten Linden an der Münchner Straße sind vital und kräftig.“ Das hätte auch ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten ergeben.

Die sachverständige Städteplanerin Monika Beltinger schlug dem Bauausschuss daher einen neuen Entwurf vor, geändert von den Gewinnern des Gestaltungswettbewerbs zur Ortsmitte Nord. „Die Planer haben das Gebäude geknetet“, erklärte Neurieds Bauamtsleiter Andreas Braun dem Gremium.

Gremium stimmt neuem Entwurf zu: Alte Bäume in Neuried bleiben erhalten

Heißt konkret: Bebauungsgrenzen wurden verschoben, damit die Grundfläche von maximal 900 Quadratmeter beibehalten, die Linden aber ausgespart werden können. „Dafür ist der geplante Anger jetzt etwas kleiner“, sagte Braun.

Das missfiel einigen Gemeinderäten: „Eines unserer Ziele war eine sinnvolle Freifläche, die ohnehin schon relativ klein war. Warum wird nicht das Gebäude verkleinert?“, fragte Andreas Giese (CSU). „Dann gäbe es aber auch weniger Fläche, die wir vermarkten können“, verwies Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) darauf, dass die Bebauung der Ortsmitte auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben soll.

Sein Stellvertreter Markus Crhak (Bündnis Zukunft Neuried) appellierte an die Vernunft: „Wenn es nicht unser Grundstück wäre, hätten wir bei so vielen Einwendungen jedem Investor gesagt, dass die Linden bleiben müssen.“ Am Ende stimmten sechs zu vier Gemeinderäte für den neuen Entwurf. Dieser wird nun zeitnah erneut öffentlich ausgelegt.

