S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke in München zu Ostern eingeschränkt: SEV eingerichtet

Von: Sebastian Fuchs

Am verlängerten Osterwochenende muss mit einigen Änderungen im S-Bahn-Fahrplan in München zu rechnen sein. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Fahrplan-Änderungen auf der Stammstreck am Osterwochenende: Welche S-Bahn-Linien in München betroffen sind und wie der SEV verkehrt

München ‒ An einigen Stationen der Münchner Stammstrecke halten die S-Bahnen über das verlängerte Osterwochenende nicht mehr. Wegen Bauarbeiten an der neuen Stammstrecke enden und beginnen zwischen Donnerstag, 6. April, und Dienstag, 11. April, beinahe alle Linien vorzeitig, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte.

S-Bahn-Verkehr in München zu Ostern eingeschränkt: So verkehren die einzelnen S-Bahn-Linien in München

Die Deutsche Bahn teilt folgende Fahrplan-Änderungen mit:

Die S1 fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die Züge im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt.

fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die Züge im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt. Die S2 West fährt im Halbstundentakt und nur ab/bis Hauptbahnhof. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof entfallen. Die S2 Ost fährt nur ab/bis Hackerbrücke (Nacht 9./10. April ab/bis Leuchtenbergring).

fährt im Halbstundentakt und nur ab/bis Hauptbahnhof. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof entfallen. Die fährt nur ab/bis Hackerbrücke (Nacht 9./10. April ab/bis Leuchtenbergring). Die S3 entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. In der Nacht 9./10. April entfällt die S3 zwischen Pasing und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. In der Nacht 9./10. April entfällt die S3 zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing und entfällt auf dem restlichen Linienabschnitt.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing und entfällt auf dem restlichen Linienabschnitt. Die S6 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S7 fährt regulär. (In der Nacht 9./10. April entfällt die S7 zwischen Hauptbahnhof und Giesing und die Züge halten außerdem nicht an den Stationen Heimeranplatz, Donnerbergerbrücke und Hackerbrücke.)

fährt regulär. (In der Nacht 9./10. April entfällt die S7 zwischen Hauptbahnhof und Giesing und die Züge halten außerdem nicht an den Stationen Heimeranplatz, Donnerbergerbrücke und Hackerbrücke.) Die S8 entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof richtet die DB einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Die Busse fahren alle 10 Minuten, in den späten Nachtstunden alle 20 Minuten.

S-Bahn München informiert über Einschränkungen

Die S-Bahn München informiert nach eigenen Angaben über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gibt es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen. Auch auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind Details zu finden.

Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.

