Mann liegt schlafend an Münchner Bahnsteig ‒ Unbekannter Täter will ihn vor einfahrende U-Bahn ins Gleis zerren

Von: Jonas Hönle

Ein unbekannter Täter versuchte einen Mann in München vor eine einfahrende U-Bahn ins Gleis zu zerren. (Symbolbild) © picture-alliance / dpa/dpaweb

Die Polizei München ermittelt, nachdem ein unbekannter Täter einen zuvor schlafenden Mann in einer U-Bahn-Station auf das Gleis zerren wollte.

München / Trudering ‒ Ein bislang unbekannter Täter versuchte in München einen Mann vor eine einfahrende U-Bahn zu zerren. Die Polizei sucht Zeugen des Körperverletzungsdelikts und veröffentlicht eine Beschreibung des Gesuchten.

Vor einfahrende U-Bahn ‒ Unbekannter Täter will Mann in München aufs Gleis zerren

Der Täter sprach den 31-Jährigen am Montag, gegen 05.20 Uhr, an der Station Trudering an, als dieser dort schlafend am Bahnsteig lag. Nach einem kurzen Streit packte der Aggressor seinen Gegenüber und zog ihn in Richtung Bahnsteig-Kante. Laut Polizei ragten der Kopf und ein Teil des Oberkörpers des Opfers bereits über das Gleis.

Kurz bevor eine U-Bahn einfuhr, konnte sich der 31-Jährige aus der Situation befreien. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Das Münchner Kommissariat für Körperverletzungsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Bekleidet mit einem grauen Pullover und er trug große Kopfhörer.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation Trudering, Gleisbereich stadteinwärts der U 2, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Mann steht in München wegen des Verdachts auf versuchten Mord vor Gericht. Er hatte eine Frau am Hauptbahnhof München vor einer einfahrend S-Bahn gestoßen.

