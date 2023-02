Polizei rettet verletzte Gans nahe der S-Bahn in München ‒ „Schlotti“ erholt sich in Tierklinik

Von: Sebastian Fuchs

Geschafft! Nach kurzer Jagd konnte ein Münchener Polizist die verletzte Gans nahe der S-Bahn-Gleise retten. © Bundespolizei

Die Polizei hat in München eine verletzte Gans nahe der S-Bahn-Gleise gerettet. Das Tier erholt sich aktuell in der Klinik der Vögel der LMU.

München / Sendling ‒ Außer Gefahr! Nach kurzer Jagd konnten Beamte der Bundespolizei am Donnerstagmittag eine verletzte Gans nahe der S-Bahn-Station Harras einfangen und retten. Ein unbekannter Passant hatte die Polizei per Notruf über das angeschlagene Tier informiert.

Laut Bericht der Bundespolizei konnte eine Streife die verletzte Gans nahe der S-Bahn-Gleise ausfindig machen. Die Beamten vertrieben das Federtier zunächst aus der Gefahrenzone, um es anschließend nach kurzer Jagd mit einem beherzten Griff an den Hals einzufangen.

Polizei rettet verletzte Gans in München: „Schlotti“ erholt sich in der Tierklinik der LMU

Die von den Polizisten kurzerhand „Schlotti“ getaufte Gans wurde zur Untersuchung im Dienstwagen der Polizei in die Klinik der Vögel der LMU nach Oberschleißheim gebracht. Das in der Klinik als Kanadagans identifizierte Tier erholt sich aktuell von seinen Verletzungen. „Schlotti“ soll aber möglichst bald wieder in die freie Wildbahn entlassen werden.

