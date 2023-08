Zweite S-Bahn-Stammstrecke in München ‒ Neuer Bahnsteig in Laim geht noch im August in Betrieb

Änderungen im Fahrplan

+ © dpa/Lino Mirgeler Der neue Bahnsteig am S-Bahnhof Laim geht am 21. August in Betrieb. (Symbolfoto) © dpa/Lino Mirgeler

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Fuchs schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am 21. August soll der neue Bahnsteig in Laim in Betrieb genommen werden. Damit ist ein weiteres Stück der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München fertiggestellt.

München ‒ Am 21. August Um 04:40 Uhr soll der neugebaute Bahnsteig in Laim und das ebenfalls neue Gleis 1 den Betrieb aufnehmen. Bis dahin müssen die Münchner allerdings noch einige Änderungen im Fahrplan in Kauf nehmen. Die Stammstrecke ist ab Freitag, 11. August um 22:30 Uhr bis zur Inbetriebnahme gesperrt.

Erste und zweite S-Bahn-Stammstrecke treffen in Zukunft in Laim aufeinander

In Laim entsteht aktuell ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof. Hier treffen künftig die erste und zweite Stammstrecke aufeinander ‒ der Umstieg wird nach Informationen der Deutschen Bahn am gleichen Bahnsteig gegenüber möglich sein.

Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern, freut sich über die baldige Fertigstellung: „Die Inbetriebnahme des ersten neuen Gleises mit Bahnsteig in Laim ist ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Bau der 2. Stammstrecke. Nach Fertigstellung der Stabbogenbrücke am Hirschgarten freuen wir uns über diesen nächsten großen Schritt für das Megaprojekt. Er zeigt er allen Münchnerinnen und Münchnern: Es geht voran!“

Barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen geplant

Der Zugang zu den Bahnsteigen soll weitestgehend unverändert bleiben. Sie können wie bisher über die bestehende Rad- und Fußgängerunterführung im westlichen Bereich erreicht werden. Zusätzlich entsteht weiter östlich ein neuer barrierefreier Zugang über die sogenannte „Umweltverbundröhre“. Die Fahrgäste gelangen künftig von dort über Aufzüge und Rolltreppen zu den Bahnsteigen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.