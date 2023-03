Notarzt-Einsatz auf der Stammstrecke in München ‒ Verspätungen und Ausfälle bei der S-Bahn

Von: Kristina Beck

Auf der S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es nach einem Notarzt-Einsatz noch zu Verspätungen. Auch Ausfälle und vorzeitige Zugwenden sind möglich. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Auf der Stammstrecke in München gab es am Donnerstagmorgen einen Notarzt-Einsatz. Es kommt immer noch zu Verzögerungen und Ausfällen bei der S-Bahn.

München ‒ Zwischen den S-Bahn-Haltestellen München Donnersbergerbrücke und München Ost kommt es wegen einer hohen Streckenauslastung und einem vorangegangenen Notarzt-Einsatz derzeit zu Beeinträchtigungen.

Ärztliche Versorgung eines Fahrgastes auf der S-Bahn-Stammstrecke in München: Verspätungen und Ausfälle

Wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage mitteilt, ist die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes in einer S3 nach Holzkirchen der Grund für die S-Bahn-Störung. Dadurch sei die S-Bahn länger als üblich am Marienplatz stehen geblieben, was zu Rückstau auf der Stammstrecke sorgte.

Die S-Bahn München rechnet nach eigenen Angaben auf der Stammstrecke in beiden Richtungen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden seien ebenfalls kurzfristig möglich.

Weitere Informationen gibt es auf der Störungsseite der S-Bahn München.

