Nicht alle Arbeiten bei Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke geschafft ‒ Weiterhin Einschränkungen in München

Im August

© dpa/Lino Mirgeler Bei der S-Bahn in München kommt es weiterhin zu Einschränkungen. (Symbolbild)

Nach der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke im August kommt es in München weiterhin zu Einschränkungen, da nicht alle Arbeiten geschafft wurden.

Update: 21. August

Auch Arbeiten nach Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München - weiterhin Einschränkungen

München ‒ Nach der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es weiterhin zu Einschränkungen.

Da nicht alle Arbeiten in den neun Tagen erledigt werden konnten, müssen sich Pendler in der laufenden Woche morgens und abends auf das Fehlen der Linien S2 und S3 im Zehn-Minuten-Takt einstellen. Das teilte eine Sprecherin der Bahn laut dpa am Montag mit Die Bahn bitte „um etwas Geduld und Entschuldigung“.

Dass diese sogenannten Verstärkerfahrten auf den beiden Linien ausfielen, liege daran, dass die Abnahme der Leit- und Sicherungstechnik noch nicht abgeschlossen sei.

Alle anderen Arbeiten seien während der Sperrung erledigt worden - darunter auch die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme eines neuen Bahnsteigs an der Station Laim. Dort sollen künftig die alte und die neue, im Bau befindliche zweite Stammstrecke aufeinandertreffen.

Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München ‒ Schienenersatzverkehr und Fahrplan-Änderungen im August

Erstmeldung: 03. August

München ‒ Nicht nur bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 kommt es im August zu Behinderungen, sondern auch auf der S-Bahn-Stammstrecke.

Da die Deutsche Bahn (DB) den Bahnsteig Laim in Betrieb nimmt und Instandhaltungsmaßnahmen durchführt, müssen sich Fahrgäste auf Fahrplan-Änderungen und Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.

Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke München im August - SEV und Fahrplan-Änderungen

Ab Freitag, den 11. August , bis Freitag, 21. August, ist die Münchner S-Bahn-Stammstrecke nachts von 22.30 bis 4.40 Uhr zwischen Pasing und Ostbahnhof laut DB-Mitteilung gesperrt. Die Linien verkehren wie folgt:

Die S1 fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen ohne Zwischenhalt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Feldmoching (U2)

fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen ohne Zwischenhalt. Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Feldmoching (U2) Die S2 West fährt nur im Halbstundentakt und ab Obermenzing ohne Halt bis Heimeranplatz (U5). Zwischen Altomünster und Dachau besteht Pendelverkehr zu den regulären Fahrzeiten.

fährt nur im Halbstundentakt und ab Obermenzing ohne Halt bis Heimeranplatz (U5). Zwischen Altomünster und Dachau besteht Pendelverkehr zu den regulären Fahrzeiten. Die S2 Ost fährt nur zwischen Erding und Ostbahnhof bzw. Leuchtenbergring. Züge der S2 fahren an Werktagen ab Ostbahnhof weiter als S7 nach Kreuzstraße.

fährt nur zwischen Erding und Ostbahnhof bzw. Leuchtenbergring. Züge der S2 fahren an Werktagen ab Ostbahnhof weiter als S7 nach Kreuzstraße. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S4 West fährt ab Pasing ohne Zwischenhalt bis Hauptbahnhof.

fährt ab Pasing ohne Zwischenhalt bis Hauptbahnhof. Die S4 Ost entfällt an den Wochenenden und am 15. August komplett. An den übrigen Tagen beginnen/enden die Züge am Ostbahnhof und werden dort zur S3 nach Holzkirchen.

entfällt an den Wochenenden und am 15. August komplett. An den übrigen Tagen beginnen/enden die Züge am Ostbahnhof und werden dort zur S3 nach Holzkirchen. Die S6 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S7 entfällt zwischen Hackerbrücke und Giesing/Perlach. Am 14. und von 16. bis 18. August entfällt die S7 zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Hackerbrücke und Giesing/Perlach. Am 14. und von 16. bis 18. August entfällt die S7 zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof. Die S8 entfällt zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof (Gleis 5-10) fahren die Züge ohne Zwischenhalt über den Südring. Zusätzlich entfällt der Halt am Leuchtenbergring.

entfällt zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof (Gleis 5-10) fahren die Züge ohne Zwischenhalt über den Südring. Zusätzlich entfällt der Halt am Leuchtenbergring. Wegen Stellwerksarbeiten besteht in der Nacht 14./15. August zusätzlich SEV auf den Linien S4, S6, S8 zwischen Pasing und Geltendorf/Tutzing/Herrsching.

Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Pasing und Hauptbahnhof und verstärkte U-Bahn-Linie U5

Während der Sperrung will die Bahn einen Schienenersatzverkehr im 10-Minuten-Takt zwischen Pasing und Hauptbahnhof einrichten. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können Fahrgäste die U-Bahn U5 im 5-Minuten-Takt nutzen.

Alternativen zum SEV sind der Regionalverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof sowie die Tram der Linie 19.

Fahrgäste können auch die U-Bahn U2 nach Feldmoching (S1), Giesing (S3/S7) und Trudering (S4/S6), die U3 nach Moosach (S1), die U5 zum Heimeranplatz (S2) und nach Neuperlach (S7) sowie die U6 zum Harras (S7) nutzen.

Fahrplan-Änderungen auch in den Nächten vor und nach der Sperrung Im Zuge der Weichenerneuerung kommt es auch in den Nächten vor und nach der Stammstreckensperrung zu Fahrplanänderungen. Von 4. bis 10. August sowie von 21. bis 24. August fahren jeweils ab ca. 22.30 Uhr bis zum Betriebsbeginn des Folgetages keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke. Die Züge beginnen/enden vorzeitig und es ist Schienenersatzverkehr im Einsatz.

