Nach heftigen Unwetter in München: S-Bahn-Verkehr weiterhin stark eingeschränkt ‒ Diese Linien fallen aus

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nach dem Unwetter in München kommt es zu Einschränkungen beim S-Bahn-Verkehr. © Frederick Mersi/dpa

Ein heftiges Unwetter am Mittwoch traf München. Beim S-Bahn-Verkehr kommt es weiterhin zu Einschränkungen. Bis wann welche Linien nicht mehr fahren...

München ‒ Nachdem am Dienstag ein Hitze-Warnung in München galt, wurde die Stadt in der Nacht auf Mittwoch von einem heftigen Unwetter getroffen.

Wegen „witterungsbedingte Beeinträchtigungen“ kommt es im gesamten Netz der Münchner S-Bahn auch am Donnerstag weiterhin zu Einschränkungen.

Laut Bahn kommt es weiterhin zu Verspätungen. Auch Ausfälle und vorzeitige Zugwenden sind noch möglich.

Heftiges Unwetter trifft München - S-Bahn-Verkehr stark eingeschränkt

Auf diesen Strecken fahren keine S-Bahn-Linien...

S2 Markt Schwaben - Erding (Einschränkungen bis voraussichtlich Freitag, 14.07.2023)

S4 Zugverkehr eingestellt. (Einschränkungen bis voraussichtlich Sonntag, 16.07.2023)

S6 Tutzing - Starnberg (Einschränkungen bis voraussichtlich Freitag, 14.07.2023)

S7 Wolfratshausen - Höllriegelskreuth (Behebung voraussichtlich im Laufe des Tages)

8 Herrsching - Seefeld-Hechendorf (Einschränkungen bis voraussichtlich Freitag, 14.07.2023.)

Die S-Bahnen der Linie S20 entfallen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S3 entfallen Donnerstag-Vormittag.

Bei dem heftigen Unwetter in München wurden mehrere Personen verletzt, Bäume fielen um und Äste beschädigten Autos. Die Feuerwehr zieht Bilanz zu den Einsätzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.