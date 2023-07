Heftiges Unwetter trifft München: Zahlreiche Polizei-Einsätze ‒ S-Bahn-Verkehr weiterhin stark eingeschränkt

Von: Jonas Hönle

Nach dem Unwetter in München kommt es zu Einschränkungen beim S-Bahn-Verkehr. © Fredrick Mersi/dpa

Ein heftiges Unwetter traf München. Wegen dem starken Wind rückte die Polizei zu zahlreichen Einsätzen aus. Beim S-Bahn-Verkehr kommt es weiter zu Einschränkungen.

München ‒ Nachdem am Dienstag ein Hitze-Warnung in München galt, wurde die Stadt in der Nacht auf Mittwoch von einem heftigen Unwetter getroffen.

Der starke Wind brachte zahlreiche Bäume zum Umstürzen, beschädigte Fenster und Fahrzeuge. Die Münchner Polizei wurde ab 23:45 Uhr zu über 200 Einsätzen gerufen. Diese dauern nach wie vor an.

Bei dem Unwetter in München stürzten Bäume um und Äste knickte ab. © Marie-Julie Hlawica

Heftiges Unwetter trifft München - S-Bahn-Verkehr stark eingeschränkt

Wegen Schäden an Oberleitungen waren im gesamten Netz der S-Bahn München am Morgen zunächst keine Fahrten möglich. Als Grund wurden „witterungsbedingte Beeinträchtigungen“ genannt. Auf mehreren Linien wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet

So fahren die S-Bahn-Linien aktuell:

S1 verkehrt regulär.

S2 Petershausen: Verkehrt mit Einschränkungen zwischen Petershausen/Altomünster - Markt Schwaben.

S2 Altomünster: Zwischen Dachau und Altomünster besteht ein S-Bahn Pendelverkehr im Stundentakt.

S3 verkehret mit Einschränkungen zwischen München-Pasing - Deisenhofen.

S6 verkehrt mit Einschränkungen zwischen München Pasing - Ebersberg.

S7 verkehrt mit Einschränkungen zwischen Donnersbergerbrücke - Kreuzstraße.

S8 verkehrt mit Einschränkungen zwischen Gilching-Argelsried - Johanneskirchen.

Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen.

Die Ersatzverkehre für die S-Bahn-Linien:

S2 Erding: Markt Schwaben - Erding eingerichtet.

S3 Mammendorf: Pasing - Mammendorf eingerichtet.

S4 Geltendorf: Pasing - Geltendorf eingerichtet.

S6 Tutzig: Pasing - Tutzing eingerichtet.

S7 Wolfratshausen: Donnersbergerbrücke - Wolfratshausen eingerichtet.

S8 München Flughafen: Johanneskirchen - Flughafen eingerichtet.



S8 Herrsching: Gilching-Argelsried - Herrsching eingerichtet.

Bei dem heftigen Unwetter in München wurden mehrere Personen verletzt, Bäume fielen um und Äste beschädigten Autos. Die Feuerwehr zieht Bilanz zu den Einsätzen.

