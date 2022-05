Bauarbeiter stürzt in München in eine Baugrube - Feuerwehr kann Verunglückten aus Loch befreien

Ein Bauarbeiter ist in eine Baugrube auf Stahl gefallen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Krankenwagen bracht den Verunfallten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

In Steinhausen ist ein Bauarbeiter in eine Baugrube gefallen. Der 32-Jährige fiel plötzlich nach hinten und erst später von der Feuerwehr gerettet werden.

Montagmittag ereignete sich das Unglück in der Kirchenstraße in Steinhausen. Der 32-jährige Bauarbeiter ist plötzlich in eine Baugrube gefallen und landete dort auf Baustahl. Sofort alarmierten die Kollegen des Verunfallten Feuerwehr und Rettungsdienst.

Bauarbeiter fällt in Baugrube: Verunglückter zuerst nicht ansprechbar

Der 32-Jährige war zuerst nicht ansprechbar, die Rettungskräfte führten daher schnelle medizinische Erste Hilfe aus. Die Feuerwehr bereitete währenddessen die Bergung des Arbeiters vor. Aus etwa fünf Metern Tiefe konnte der Mann anschließend schonend von den Einsatzkräften geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt zur bislang unbekannten Unfallursache.

In Schwabing kam es wenig später ebenfalls zu einem Unfall am Bau. Hier wurde einem Bauarbeiter der Unterschenkel von rutschenden Dachelementen eingeklemmt.

