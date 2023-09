Notarzt und Feuerwehr im Einsatz: Bauarbeiter bricht auf Gerüst in München zusammen und muss reanimiert werden

Von: Sebastian Fuchs

Ein Mann ist auf einem Baugerüst in München zusammen gebrochen und musste wiederbelebt werden. © Berufsfeuerwehr München

In München ist ein Mann auf einem Baugerüst zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Neben Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

München ‒ Ein Bauarbeiter ist am Dienstagvormittag auf einem Baugerüst in der Selma-Lagerlöf-Straße in München zusammengebrochen. Der 58-Jährige lag anschließend regungslos auf dem Gerüst in etwa sieben Metern Höhe. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass eine internistische Erkrankung Grund für den Zusammenbruch war.

Schwieriger Einsatz für Feuerwehr und Rettung in München: Mann muss in großer Höhe wiederbelebt werden

Seine Kollegen wählten den Notruf und begannen umgehen damit, Erste Hilfe zu leisten. Zusätzlich zum Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter sowie einem Führungsfahrzeug zum Einsatzort ausrückte.

Die Wiederbelegung war aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Baugerüst und der Höhe eine Herausforderung für die Einsatzkräfte. Der Bauarbeiter wurde nach der ersten medizinischen Versorgung mit der Drehleiter nach unten gebracht und anschließend unter Reanimationsbedingungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Selbst Schutzausrüstung hilft wenig: Defekte Fernwärmeleitung bringt Münchner Feuerwehr ins Schwitzen

Über den weiteren medizinischen Verlauf des Patienten kann seitens der Feuerwehr mach eigenen Angaben keine Auskunft gegeben werden.

