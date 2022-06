Baustellen in München: Wo in den kommenden Wochen mit Einschränkungen und Umleitungen zu rechnen ist

Von: Benedikt Strobach

In den kommenden Wochen wird es in München mehrere Baustellen geben. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf temporäre Einschränkungen einstellen. Eine Übersicht...

In München werden in den kommenden Wochen mehrere Straßen von Baustellen geprägt. Unter anderem kommt es in Neuhausen, Schwabing und Moosach zu Einschränkungen. Wir geben eine Übersicht.

Baustellen in München: Hier kommt es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen im Verkehr

In Neuhausen erneuert das Baureferat der Stadt München in mehreren Phasen den Fahrbahnbelag der Dachauer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Vom morgigen Dienstag, 7., bis Freitag, 10. Juni, verbleibt zwischen der Hedwig-Dransfeld-Allee und dem Stauraum mit der Kreuzung Landshuter Allee für den Autoverkehr nur eine der drei Fahrspuren. Die Straßenbauarbeiten im Stauraumbereich finden zwischen 20 und 6 Uhr statt. Es verbleiben eine Linksabbiege- und Geradeausrechtsspur neben der Baustelle, hier werden drei Spuren gesperrt.

Auch in Moosach wird in der Dachauer Straße gearbeitet. Zwischen Wildermuth- und Eininger Straße wird die Fahrbahn saniert. Vom 7. bis 17. Juni 2022 wird die Dachauer Straße deshalb von der Hayler- bis zur Eininger Straße für den Autoverkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen. Umleitungen werden über das bestehende Straßennetz für Verkehrsteilnehmer und MVG-Busse eingerichtet. Die Linien 176 und 710 weichen zwischen den Haltestellen „Rangierbahnhof“ und „Moosach Bahnhof“ von ihrem regulären Linienweg ab.

Die Stopps „Haylerstraße“ und „Eininger Straße“ entfallen. Die Haltestelle „Max-Born-Straße“ wird in Richtung Moosach vor, in Richtung Karlsfelder Straße hinter die Einmündung der Dachauer Straße verlegt. Die Haltestelle „Gröbenzeller Straße“ wird am Stopp der Linie 163 bedient. Zusätzlich fahren die Busse die Haltestellen „Moosacher St.-Martins-Platz“ und „Pelkovenstraße“ der Linie 163 an.

Die Fahrbahndecke wird in der Schleißheimer Straße in Schwabing erneuert. Vom 10. Juni ab 12 Uhr wird die Straße bis 12. Juni gegen 23 Uhr zwischen der Ecke Ackermann- und Karl-Theodor-Straße sowie der Clemensstraße für den Autoverkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird eine Umleitung über die Ackermann- und Schwere-Reiter-Straße beziehungsweise Hohenzollern-, Belgrad- und Karl-Theodor-Straße eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Schleißheimer Straße während der Bauzeit weiter nutzen.

Aktuelle Baustellen in München: Umleitung in Schwabing, Sperrung in Neuperlach, Arbeiten in der Dachauer Straße

Saniert wird auch die Fahrbahn der Heinrich-Wieland-Straße zwischen Quidde- und Albert-Schweitzer-Straße im nördlichen Neuperlach. Vom morgigen Dienstag, 7. Juni, werden dafür bis Sonntag, 19. Juni, beide Fahrtrichtungen gesperrt. Fußgängern und Radfahrer sind davon nicht betroffen. Laut Mobilitätsreferat wird es eine Umleitung über „das bestehende Straßennetz“ geben.

Weil der Bahnübergang in der Brunhamstraße in Neuaubing erneuert wird, kommt es hier zu mehreren Einschränkungen. Von 7. bis 24. Juni sowie vom 3. bis 22. August wird die Straße zwischen Papin- und Bodenseestraße für den Autoverkehr in Fahrtrichtung Nord einbahngeregelt. Außerdem wird die Papinstraße zwischen Kravogel- und der Brunhamstraße vom 27. Juni bis zum 2. August für den Autoverkehr gesperrt und die baustellenbedingte Einbahnregelung in diesem Zeitraum aufgehoben. Umleitungen gibt es über „das bestehende Straßennetz“.

In Solln wird die Haltestelle „Wilhelm-Busch-Straße“ barrierefrei umgebaut. Vom 7. Juni bis 10. August 2022 ist die Gulbranssonstraße auf Höhe der Wilhelm-Busch-Straße für den Autoverkehr in Fahrtrichtung West einbahngeregelt. Die Durchfahrt von der Wilhelm-Busch- auf die Gulbranssonstraße ist phasenweise in dieser Zeit nicht möglich. Gegen Ende der Bauzeit wird der Kreuzungsbereich wegen Asphaltierungsarbeiten für den Autoverkehr gesperrt.

Die Buslinien 63 und N41 verlassen von Dienstag, 7. Juni, ab circa 8 Uhr, bis Freitag, 5. August, gegen 18 Uhr ihren regulären Linienweg. In Richtung Forstenrieder Allee beziehungsweise Fürstenried West entfällt die Haltestelle „Wilhelm-Busch-Straße“, der Stopp „Gulbranssonstraße“ wird auf die Drygalski-Allee nach der Einmündung Stockmannstraße verlegt. In Richtung Rotkreuzplatz beziehungsweise Feldmoching ist die Haltestelle „Wilhelm-Busch-Straße“ von Dienstag, 7. Juni, bis Sonntag, 24. Juli, auf die Gulbranssonstraße vor der Einmündung Wilhelm-Busch-Straße verlegt.

Von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 5. August, entfallen auf der Nachtlinie N41 in Richtung Feldmoching zusätzlich die Stopps „Gulbranssonstraße“ und „Wilhelm-Busch-Straße“. Die Haltestelle „Stäblistraße“ wird auf die gleichnamige Straße nach der Einmündung Drygalski-Allee verlegt. Außerdem steuern die Busse die Haltestelle „Weltistraße“ der Linie 136 an.

