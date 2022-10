Public Viewing zur Fußball-WM in Katar in München und Bayern: Erste Veranstalter und Städte sagen ab

Von: Benedikt Strobach

Public Viewing im Münchner Olympiastadion wird es zur Fußball-WM in Katar diesen Winter nicht geben. © Maechler | dpa

Öffentlich der DFB-Elf bei der Fußball-WM in Katar zujubeln wird in München und Bayern schwer: Erste Veranstalter und Städte lehnen Public Viewing ab.

Eigentlich gehört es zu einem sportlichen Großereignis wie der Fußball-Weltmeisterschaft dazu: Public Viewing. Diesen Winter findet die nächste WM in Katar statt. Doch heuer könnte es nicht nur von den Temperaturen kalt werden. In den großen bayerischen Städten zeichnet sich wenig Bereitschaft für die Übertragung der Fußballspiele auf öffentlichen Plätzen ab. Fans werden wohl nur im kleineren, privaten Kreise dem Turnierverlauf der DFB-Elf folgen können.

Public Viewing zur Fußball-WM in Katar in München? Absagen von Olympiapark und Allianz Arena

Die Gründe dafür sind verschieden: Einerseits sehen die Verantwortlichen wenig Interesse an Open-Air-Veranstaltungen in den kalten Monaten - die WM findet zwischen 20. November und 18. Dezember statt. Andererseits besteht Skepsis wegen des umstrittenen Veranstalters Katar. Dieses Thema beschäftigte gestern auch den FC Bayern München bei seiner Jahreshauptversammlung.

Die Spielzeit während der Wintermonate ist für den Münchner Olympiapark in diesem Fall ein wichtiger Faktor. „Allein schon durch die Zeit im November und Dezember macht ein Public Viewing im Freien wenig Sinn“, sagte Sprecher Tobias Kohler der Deutschen Presseagentur (dpa). Das sei schon frühzeitig entschieden worden. Insofern habe die Frage eines Katar-Boykotts gar keine Rolle gespielt. Die Innenräume im Park seien auch gut vermietet, somit seien Innenveranstaltungen keine Option. Zudem wies Kohler darauf hin, dass das Interesse an Public Viewing schon in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei.

Auch in der Allianz Arena, die zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland Austragungsort von sechs Partien ist, gibt es etwaige Überlegungen nicht. „Wir planen in der Allianz Arena kein Public Viewing zur ‚FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022‘ ein“, erklärt Werner Götz von der Allianz Arena München Stadion GmbH auf Anfrage von Hallo München. Gründe nennt er nicht. Jedoch ist die Entscheidung nachvollziehbar, da die Arena nur als Public Viewing Standort für die Übertragung von auswärtigen Champions League Endspielen des heimischen FC Bayern München, wie 2010 gegen Inter Mailand oder 2013 gegen Borussia Dortmund, genutzt wird.

Public Viewing zur Fußball-WM in Katar in Bayern? Absagen der Städte Augsburg und Regensburg sowie aus Nürnberg

In Augsburg hat sogar die Stadtverwaltung selbst Public Viewing eine Absage erteilt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) begründete dies mit der politischen Lage im Gastgeberland. „Die schweren Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Fußball-WM in Katar sind mit den Werten der Friedensstadt Augsburg nicht vereinbar.“ Daher werde die Stadt kein öffentliches Public Viewing veranstalten. Die schwäbische 300.000-Einwohner-Stadt bezeichnet sich seit Jahrzehnten als Friedensstadt und hat sogar einen entsprechenden eigenen Stadtfeiertag im Sommer, der bundesweit einmalig ist.

In Nürnberg will der Veranstalter werk:b events, seit mehr als 15 Jahren Organisator von Public Viewings, an, aus denselben Gründen ebenfalls verzichten. „Wir unterstützen die DFB-Mannschaft zu 100 Prozent. Aber wir unterstützen in keinster Weise die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland sowie den Umgang mit dortigen Gastarbeitern“, teilte das Unternehmen der Deutschen Presseagentur mit. Es sei wichtig, für Werte einzustehen und und ein Zeichen zu setzen.

Laut Nürnberger Stadtverwaltung liegt bislang auch von anderer Seite kein Antrag auf Public Viewing auf öffentlichem Grund vor. Dies berichtete auch die Verwaltung in Regensburg. Auch plane die Stadt Regensburg selbst keine Veranstaltung.

Erstmals wird eine WM-Endrunde im Winter ausgespielt, was bei vielen für Unmut sorgt. Vor allem aber steht das Turnier in Katar in der Kritik, weil dem Emirat unter anderem massive Verletzungen von Menschenrechten beim Bau der Stadien und der Organisation vorgeworfen werden. Insbesondere würden die Verantwortlichen unmenschlich mit Gastarbeitern umgehen. In Frankreich hatten bereits mehrere Großstädte einen Boykott von Public-Viewing-Veranstaltungen in die Wege geleitet.

