Corona in München und Bayern: Aktuelle Inzidenzen und Zahlen aus den Intensivstationen

Die Corona-Inzidenz in München ist wieder angestiegen, die Inzidenz im Freistaat ist dabei aber fast gleich geblieben. (Symbolbild)

Die Corona-Inzidenz in München ist wieder etwas angestiegen, die Inzidenz für Bayern stagniert. Alle wichtigen Zahlen zum Corona-Virus im Überblick:

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet eine steigende 7-Tages-Inzidenz in München. Von 101,8 am Vortag, ist sie auf 116,6 angestiegen. Im Landkreis München beträgt die Inzidenz aktuell 124,3.

In Bayern stagniert die Zahl fast - von 185,0 ist der Wert minimal auf 184,9. gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 7,0.

Deutschlandweit beträgt die Inzidenz 282,9.

Corona in München und Bayern: So viele Covid-Patienten sind auf den Intensivstationen

Auf den Münchner Intensivstationen werden laut Divi Intensivregister (Stand: 08:18) 408 von 432 Betten belegt - 24 sind also noch frei. 32 Covid-19-Patienten befinden sich dabei in der Landeshauptstadt auf einer Intensivstation. Circa 7,4 Prozent der Intensivbetten werden in München von Corona-Erkrankten in Anspruch genommen.

Bayernweit werden 2649 von 3013 Intensivbetten genutzt, hier sind noch 364 Betten frei. Im Freistaat befinden sich 190 Corona-Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung. Knapp 6,3 Prozent aller Intensivbetten werden von Covid-Patienten belegt.

