Corona in München, Bayern und Deutschland - Inzidenz weiterhin im Tiefflug

Von: Kevin Wenger

Teilen

Die Corona-Inzidenz in München sinkt weiterhin, bayernweit fällt sie unter die 100er-Marke. Die wichtigsten Zahlen des RKI und Divi Intensivregisters im Überblick:

München - Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag, 05. Januar, für die Stadt München eine 7-Tages-Inzidenz von 93,0. Am Mittwoch betrug diese noch 99,0. Im Landkreis München ist die Inzidenz ebenso gesunken, von 132,1 auf 112,3.

Die Corona-Inzidenz für ganz Bayern unterschreitet währenddessen die 100er-Marke: Am heutigen Donnerstag beträgt sie 99,3, am Vortag wurde sie vom RKI noch mit 106,2 angegeben. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 174,6.

Warnung des RKI

Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln.