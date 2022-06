Sommer in München: Droht uns eine Stechmückenplage? Expertin erklärt Hintergründe

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Im Freistaat schlüpfen derzeit besonders viele Stechmücken. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

München - Im Freistaat schlüpfen derzeit besonders viele Stechmücken. Warum das so ist, und was das für die kommenden Sommer-Wochen bedeuten könnte...

Vor allem die Wald- und Wiesenmücken seien um diese Jahreszeit verbreitet, sagt Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF). Sie zeugen pro Jahr eine Generation, die in Mai und Juni schlüpft. „Wer jetzt durch den Wald läuft, hat es vor allem mit diesen Mücken zu tun“, sagt Werner.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Das ist aber noch nicht alles: Regenwetter in Teilen Bayerns könnte zudem Überschwemmungs- und Überflutungsmücken begünstigen. „Es kann sein, dass die in bestimmten Regionen nächste Woche oder übernächste Woche aktiv werden - oder auch schon aktiv sind“, so die Expertin laut eines dpa-Berichts.

Sommer 2022: Droht München eine Stechmückenplage? Expertin ordnet die aktuelle Situation ein

Gibt es nun eine regelrechte Plage im Freistaat? Werner gibt Entwarnung: Das Stechmücken-Aufkommen ist anders als in den Vorjahren einfach wieder normal.

+++ Auch Zecken sind aktuell auf dem Vormarsch: Münchner Arzt über Borreliose und FSME +++

„Wir sind ein bisschen verwöhnt“, sagt Werner. Vielerorts habe es in den vergangenen Jahren extrem wenig Regen gegeben. „Wenn dann wieder normale Witterungsbedingungen sind, entwickeln sich natürlich die Mücken.“ In der Nähe von Bruthabitaten kann es Werner zufolge grundsätzlich mehr surren. „Aber ich würde niemals sagen, es gibt irgendwo eine Plage.“

Stechmücken in München und Bayern - nicht alle gestreiften Mücken sind Tigermücken

In seltenen Fällen können Stechmücken Krankheiten übertragen. So kann beispielsweise die berüchtige asiatische Tigermücke gefährliche Tropenerreger weitergeben. Im Freistaat ist sie bereits im mittelfränkischen Fürth und im oberbayerischen Erding aufgetreten.

+++ Tierisches Glück: Münchner Feuerwehr rettet acht Katzen aus brennender Wohnung +++

Aber: Nicht alles Gestreifte ist gleich eine Tigermücke. Die heimische Ringelschnake kann mit ihrer helldunklen Musterung leicht mit dem Tropeninsekt verwechselt werden. Mit ihren etwa 12 Millimetern ist sie aber mehr als doppelt so groß.

Und nicht jeder Stich einer Tigermücke macht krank. Werner zufolge tragen die Tiere Erreger nicht per se in sich, sondern müssen sich erstmal selbst anstecken. Mit Hilfe des „Mückenatlas“ zum Monitoring von Stechmückenarten soll deswegen verhindert werden, dass Tigermücken mit infizierten Reiserückkehrern zusammentreffen. Das Projekt bittet daher um Einsendungen von Stechmücken durch die Bevölkerung.

+++ Die aktuelle Corona-Inzidenz und Intensivbettenauslastung für München und Bayern am Sonntag, 12. Juni +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.