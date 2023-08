Bayerns Straßen „so sicher wie noch nie“? ‒ Halbjahresstatistik zu Verkehrsunfällen vorgestellt

Von: Kevin Wenger

Innenminister Joachim Herrmann bezeichnete bei der Vorstellung der Halbjahresstatistik zu Verkehrsunfällen Bayerns Straßen als „so sicher wie noch nie“. © dpa/Patrick Seeger

In München wurde die Halbjahresstatistik zu Verkehrsunfällen in Bayern vorgestellt. Innenminister Herrmann sieht die Straßen als „so sicher wie noch nie“ an...

München ‒ Alle 1,4 Minuten kracht es im Durchschnitt 2023 auf Bayerns Straßen. Das geht aus der von Innenminister Joachim Herrmann vorgestellten Halbjahresstatistik heraus. Mit 183 247 Unfällen in den ersten sechs Monaten hat es damit 2,4 Prozent mehr Zusammenstöße gegeben als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Unfallstatistik in Bayern: Weniger Verletzte und Verstorbene

Trotz dieser Zahlen spricht Herrmann ein Lob aus. Für ihn seien Bayerns Verkehrswege „so sicher wie noch nie“. Bei den 183 247 Unfällen wurden im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 202 Personen ums Leben gekommen. 27 024 Menschen wurden verletzt. Beide Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Die Anzahl an Verstorbenen nahm um neun, die der Verletzten um 5,4 Prozent ab.

Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden habe sich im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 21 287 reduziert. Deutlich jedoch habe sich die Zahl der verstorbenen Motorradfahrer erhöht: 40 seien bisher dieses Jahr umgekommen, was einem Plus von circa 27 Prozent entspräche. Die Zahl der getöteten Fußgänger sei auf 21 (minus 4,5 Prozent) gefallen, wie im Vorjahreszeitraum seien auch dieses Jahr 32 Radfahrer bei einem Verkehrsunfall getötet worden.

Wie im 1. Halbjahr 2022 seien zwei Kinder im Straßenverkehr ums Leben gekommen, die Zahl der getöteten jungen Fahrer sei leicht um einen Toten auf 16 zurück gegangen, allerdings erhöhte sich die Zahl der getöteten Senioren ab 65 Jahren um 5,8 Prozent auf 73.

Unfallstatistik in Bayern: Polizei gewappnet

An 1351 Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Bayern waren demnach Schwerverkehrsfahrzeuge beteiligt (minus 5,7 Prozent). 42 Menschen kamen dabei ums Leben (minus 8,7 Prozent). Auf den bayerischen Landstraßen ereigneten sich insgesamt 55 414 Unfälle, ein leichter Anstieg von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der dabei Verletzten sank auf 8748, die Zahl der Getöteten auf 142.

Herrmann erklärt, dass die Polizei auch weiterhin Raser, Gurtmuffel, fahruntüchtige Fahrer und Handysünder ins Visier nimmt. 6264 Verkehrsunfälle in Bayern waren auf nicht angepasste oder zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen, insgesamt 49 Menschen starben bei einem solchen Unfall. 19 Menschen starben, weil sie nicht angegurtet waren - ein Plus von 18,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss ging auf 2169 zurück. Unter Einfluss anderer Drogen kam es zu 294 Verkehrsunfällen.

Nun analysieren Experten die Ergebnisse der Statistik, um noch besser gegen die Ursachen der Unfälle vorgehen zu können.

