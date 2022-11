Wintereinbruch in Bayern? Prognose zu Wetter und Streusalz-Versorgung

Von: Benedikt Strobach

Archivfoto: Der verschneite Englische Garten in München. © Sina Schuldt/dpa

In Teilen Bayerns ist bereits der erste Schnee gefallen. Wie die weitere Prognose aussieht, wie es um die Streusalz-Versorgung steht.

Nein, in München hat es nicht geschneit. In Teilen Bayerns hingegen schon. Zwischen Niederbayern und Unterfranken habe es teilweise kräftig geschneit, der Schnee sei zeitweise sogar liegen geblieben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonntag. Das war jedoch nur ein Einzelfall.

Winter in Bayern? Erster Schnee gefallen - Prognose zu Wetter und Streusalz-Versorgung

Mit dem Niederschlag kamen dann allerdings auch die ersten Unfälle, die auf den Schnee und die Glätte zurückzuführen sind. Dabei wurden im Freistaat mehrere Menschen verletzt, darunter auch Kinder.

Chancen auf weiteren Schnee gibt es (jetzt noch) nicht: Zum Montag hin wird es von Westen aus trockener, bei Höchstwerten von sechs Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD kaum noch Frost und tagsüber Temperaturen um die acht bis zehn Grad. Der Schnee verschwindet dadurch erneut in höhere Lagen.

Der Freistaat sieht sich trotz hakeliger Lieferketten in der Wirtschaft und befürchteter Energieengpässe indes gerüstet für Eventualitäten, wie etwa glatte Straßen. Nach Angaben von Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sind 370.000 Tonnen Streusalz für den Winterdienst auf Bundes- und Staatsstraßen eingelagert, Lieferprobleme nicht zu erwarten. „Der Winter kann kommen, wir sind gerüstet“, erklärte er der dpa am Sonntag. „Sollte es ein sehr eisiger Winter werden, bekommen wir Nachschub aus deutschen Salzlagerstätten und sind damit unabhängig von Lieferungen aus anderen Ländern.“

Den Winterdienst für die 20.000 Kilometer Bundes- und Staatsstraßen übernehmen demnach knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 64 Straßenmeistereien. „Dabei versuchen wir natürlich, so effizient wie möglich mit dem Salz umzugehen, um die Umwelt nicht unnötig zu belasten“, sagte Bernreiter. „Statt loser Salzkörner wird flüssige Sole auf die Straßen aufgebracht, die besser auf der Straße haftet und deren Wirkung länger anhält.“ So werde der Salzverbrauch bei gleichbleibender Sicherheit wesentlich reduziert.

Die besten Voraussetzungen für einen Schneemann gab es übrigens im bayerischen Wald mit 15 Zentimetern Schnee. In den übrigen Gebieten Bayerns blieb der Wintereinbruch aus. In den bayerischen Alpen kann es oberhalb von etwa 1000 Metern auch bis in den Mittwoch hinein noch teils kräftigere Schneefälle geben.

