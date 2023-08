Hotel- und Gaststättenverband Bayern befürchtet Wirtesterben bei Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer

Hotelverband prophezeit Gastro-Insolvenzen

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern fürchtet bei einer Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer auf Speisen ein Wirtesterben im Freistaat.

München ‒ Laut einer aktuellen Umfrage unter seinen Mitgliedern, befürchtet der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga bei einer Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer auf Speisen ein Wirtesterben in Bayern. Der Verband erwartet demnach einen Wegfall von mehr als 2000 Betrieben, sollte die die Mehrwertsteuer auf Speisen wieder auf den alten Wert von 19 Prozent zurückkehren.

Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern befürchtet Insolvenzen in der Gastronomie

Von 11.000 Mitgliedern, hätten an der Umfrage, die der Deutschen Presseagentur (dpa) vorliegt, mehr als 2100 teilgenommen. „Allein dieser hohe Rücklauf spricht für die tiefe Besorgnis der Unternehmer bei diesem Thema“, sagte der Landesgeschäftsführer der Dehoga Thomas Geppert.

Die Umfrage zeigt dabei teils deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, weil es aus einzelnen Regierungsbezirken nur wenige Antworten gibt.

In Oberbayern und Mittelfranken gab es laut dpa die größten Anteile an Betrieben, die befürchten, schließen zu müssen. In Niederbayern, der Oberpfalz, Oberfranken und Schwaben lagen die Quoten dagegen weit niedriger.

Union fordert dauerhafte Mehrwertsteuer-Senkung

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war während der Pandemie von 19 auf 7 Prozent verringert worden. Angesichts einer drohenden Energiekrise wurde die Regelung bis Ende 2023 verlängert.

Einen Antrag der Unionsfraktion für eine weitere Verlängerung lehnte die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP im Juni wegen der angespannten Haushaltslage ab. Die Umsätze im Gastgewerbe liegen weiter unter dem Niveau der Zeit vor der Corona-Krise.

