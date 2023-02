Passanten im Westpark mit falscher Pistole bedroht - Polizei München nimmt verwirrten Mann fest

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Im Westpark bedrohte ein 36-Jähriger Passanten mit einer Spielzeugpistole. © Haag

Ein 36-Jähriger hat Passanten im Westpark mit einer Waffe bedroht. Die Polizei München rückte mit über zehn Streifen aus und nahm den Mann fest.

Westpark ‒ Ein 36-Jähriger hat am Donnerstagvormittag Passanten im Westpark in München einen Schock eingejagt. Er hielt eine Waffe in der Hand und zielte damit auch auf Personen. Dies meldete eine 27-Jährige der Münchner Polizei.

+++ Großer Polizeieinsatz wegen Schlägerei vor „Pep“ in Neuperlach +++

München: 36-Jähriger bedroht Passanten im Westpark mit falscher Waffe ‒ Polizei kann ihn festnehmen

Auf sie wirkte der Mann „psychisch auffällig“, auch weil er unverständliche Äußerungen von sich gab. Die Polizei schickte daraufhin über zehn Streifen zum Westpark. Dort konnten die Beamten den 36-Jährigen schnell antreffen. Als er die Polizisten sah, zückte er erneut seine Pistole und hielt sie in die Luft.

+++ NFL-Spiele 2023 in Deutschland: Geht München leer aus? +++

Der Aufforderung, die Waffe niederzulegen, kam der Mann nach. Anschließend legte auch er sich selbst auf den Boden. Die Beamten konnten ihn daraufhin festnehmen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelte. Gegen den 36-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet. Nach deren Aufnahme wurde er in ein psychiatrisches Klinikum zur Behandlung gebracht.

+++ Die aktuellen Corona-Zahlen für München +++

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Fachkommissariat 26 (Körperverletzung / Sachbeschädigung / Nötigung / Bedrohung / Waffenrecht) führt die weiteren Ermittlungen.

+++ Mehrere Frauen sexuell belästigt: Polizei nimmt Täter in der Altstadt fest +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.