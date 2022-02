Mann drängt Münchnerin (15) in Nische, fordert Küsse und begrapscht sie ‒ Polizei schnappt Tatverdächtigen

Von: Jonas Hönle

Ein 15-jähriges Mädchen wurde in München von einem Mann in eine Nische gedrängt und begrapscht. © Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Der Täter bat das 15-jährige Mädchen in der Ludwigsvorstadt zuerst um Hilfe. Als beide auf dem Weg waren, kam es zu der sexuellen Belästigung in einer Nische.

Eine 15-jährige Münchnerin wurde am Sonntag Opfer von sexueller Belästigung. Der Täter drückte sie in einer Nische in der Ludwigsvorstadt an sich, forderte Küsse und begrapschte sie am Oberkörper. Die Polizei hat einen 50-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, sprach ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Mann die 15-Jährige gegen 21.20 Uhr in der Ludwigsvorstadt an und fragte, wie er zum Goetheplatz komme. Das Mädchen zeigte ihm daraufhin den Weg und begleitete ihn.

Am Goetheplatz kaufte der Mann etwas und begleitete die Münchnerin im Anschluss wieder zur ursprünglichen Örtlichkeit.

Auf dem Weg dorthin drückte der Täter die 15-Jährige in einer Nische an sich und forderte Küsse von ihr ein. Zudem berührte er sie auf unsittliche Art und Weise am Oberkörper. Als das Mädchen zu fliehen versuchte, hielt der Mann sie fest.

Schließlich konnte sich die Münchnerin dann doch befreien und ihr gelang die Flucht. Sie vertraute sich einem Bekannten an, der die Polizei informierte.

Nach Ermittlungen der Beamten wurde ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ausgemacht. Der Mann wurde am Montag an der S-Bahn-Station Harras vorläufig festgenommen.

Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde der 50-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. Er wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

